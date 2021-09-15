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لجنة الانتخابات تُمدِّد موعد استقبال طلبات الترشح لمجلس إدارة "غرفة مكة"

لإتاحة الفرصة أمام مَن لم تُمكِّنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس في دورته الـ21 لمدة أسبوع، تنتهي يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري؛ لإتاحة الفرصة أمام مَن لم تُمكّنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية التي تنتهي 15 سبتمبر 2021.

وخلال الفترة الماضية التي بدأ فيها تسجيل المرشحين منذ الأول من سبتمبر وصل عدد المسجلين إلى 42 مرشحًا من الرجال فقط، بينهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ممن حق لهم التسجيل في الدورة الـ21 بوصفهم مرشحين.

وقال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة الـ21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي إنه بناء على قرار معالي وزير التجارة رقم (00621)، وتاريخ 14/ 10/ 1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة القادمة (1443 - 1447هـ)، وإذ سبق الإعلان بتفاصيل آلية الترشح بتاريخ 24/ 1/ 1443هـ، الموافق 1/ 9/ 2021م، والمحدد بمدة خمسة عشر يومًا لاستقبال الطلبات، فقد تقرر تمديد موعد استقبال طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1443، الموافق 22 سبتمبر 2021، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشح: (https://drive.google.com/file/d/1zDSPnZBrQhFJlNU6R1Amx56vbDYmXGPS/view?usp=sharing) وفق شروط الترشح.

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لجنة الانتخابات تُمدِّد موعد استقبال طلبات الترشح لمجلس إدارة "غرفة مكة"
سبق

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس في دورته الـ21 لمدة أسبوع، تنتهي يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري؛ لإتاحة الفرصة أمام مَن لم تُمكّنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية التي تنتهي 15 سبتمبر 2021.

وخلال الفترة الماضية التي بدأ فيها تسجيل المرشحين منذ الأول من سبتمبر وصل عدد المسجلين إلى 42 مرشحًا من الرجال فقط، بينهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ممن حق لهم التسجيل في الدورة الـ21 بوصفهم مرشحين.

وقال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة الـ21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي إنه بناء على قرار معالي وزير التجارة رقم (00621)، وتاريخ 14/ 10/ 1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة القادمة (1443 - 1447هـ)، وإذ سبق الإعلان بتفاصيل آلية الترشح بتاريخ 24/ 1/ 1443هـ، الموافق 1/ 9/ 2021م، والمحدد بمدة خمسة عشر يومًا لاستقبال الطلبات، فقد تقرر تمديد موعد استقبال طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1443، الموافق 22 سبتمبر 2021، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشح: (https://drive.google.com/file/d/1zDSPnZBrQhFJlNU6R1Amx56vbDYmXGPS/view?usp=sharing) وفق شروط الترشح.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:09 PM

لجنة الانتخابات تُمدِّد موعد استقبال طلبات الترشح لمجلس إدارة "غرفة مكة"

لإتاحة الفرصة أمام مَن لم تُمكِّنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس في دورته الـ21 لمدة أسبوع، تنتهي يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري؛ لإتاحة الفرصة أمام مَن لم تُمكّنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية التي تنتهي 15 سبتمبر 2021.

وخلال الفترة الماضية التي بدأ فيها تسجيل المرشحين منذ الأول من سبتمبر وصل عدد المسجلين إلى 42 مرشحًا من الرجال فقط، بينهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ممن حق لهم التسجيل في الدورة الـ21 بوصفهم مرشحين.

وقال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة الـ21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي إنه بناء على قرار معالي وزير التجارة رقم (00621)، وتاريخ 14/ 10/ 1442هـ، القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة القادمة (1443 - 1447هـ)، وإذ سبق الإعلان بتفاصيل آلية الترشح بتاريخ 24/ 1/ 1443هـ، الموافق 1/ 9/ 2021م، والمحدد بمدة خمسة عشر يومًا لاستقبال الطلبات، فقد تقرر تمديد موعد استقبال طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1443، الموافق 22 سبتمبر 2021، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشح: (https://drive.google.com/file/d/1zDSPnZBrQhFJlNU6R1Amx56vbDYmXGPS/view?usp=sharing) وفق شروط الترشح.

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