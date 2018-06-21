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البيت الأبيض: "محمد بن سلمان" وترامب بحثَا تهديدات إيران لأمن المنطقة

ناقَشَا الاستقرار في الشرق الأوسط وتأثيره على سوق النفط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مساء اليوم الجمعة، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع مباحثات حول التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وقال البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز": إن ترامب تحدّث مع ولي العهد، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان "التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيت الأبيض: "محمد بن سلمان" وترامب بحثَا تهديدات إيران لأمن المنطقة
سبق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مساء اليوم الجمعة، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع مباحثات حول التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وقال البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز": إن ترامب تحدّث مع ولي العهد، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان "التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
07:57 PM

البيت الأبيض: "محمد بن سلمان" وترامب بحثَا تهديدات إيران لأمن المنطقة

ناقَشَا الاستقرار في الشرق الأوسط وتأثيره على سوق النفط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
18,216

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مساء اليوم الجمعة، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع مباحثات حول التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وقال البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز": إن ترامب تحدّث مع ولي العهد، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان "التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

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