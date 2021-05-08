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المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.433.090 والوفيات 127.603

سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:41 PM

المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.433.090 والوفيات 127.603

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.

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