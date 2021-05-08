المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.
المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 4.433.090 والوفيات 127.603
سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.
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المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-08
سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:41 PM
المملكة المتحدة تسجِّل 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 4.433.090 والوفيات 127.603
سجّلت المملكة المتحدة 2.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.433.090، والوفيات 127.603.
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