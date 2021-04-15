النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك .. الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

شاهد: 500 هدية من "الحرم النبوي" لبواسل الحد الجنوبي ولقاء بقياداته والجنود

توجيهات من "السديس" بالاصطفاف مع جنودنا للذود تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر

حرصاً على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل، قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، عدداً من الهدايا العينية للمرابطين على الحد الجنوبي.

هذا وقد وزعت الوكالة 500 هدية تحتوي كل منها على سجادة تم عملها من سجاد الحرم النبوي وماء زمزم وعجوة المدينة وحقيبة فاخرة ومصاحف ومطويات، والتي تقدم تكريماً للجهود الكبيرة والملحوظة التي يقوم بها الجنود البواسل والتضحيات التي يبذلونها في سبيل خدمة هذا الوطن.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جهته، زار المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الحد الجنوبي والتقى بالقيادة العسكرية والجنود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ووجه رسالة شكر وتقدير لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد: 500 هدية من "الحرم النبوي" لبواسل الحد الجنوبي ولقاء بقياداته والجنود
سبق

حرصاً على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل، قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، عدداً من الهدايا العينية للمرابطين على الحد الجنوبي.

هذا وقد وزعت الوكالة 500 هدية تحتوي كل منها على سجادة تم عملها من سجاد الحرم النبوي وماء زمزم وعجوة المدينة وحقيبة فاخرة ومصاحف ومطويات، والتي تقدم تكريماً للجهود الكبيرة والملحوظة التي يقوم بها الجنود البواسل والتضحيات التي يبذلونها في سبيل خدمة هذا الوطن.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جهته، زار المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الحد الجنوبي والتقى بالقيادة العسكرية والجنود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ووجه رسالة شكر وتقدير لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
11:10 AM

شاهد: 500 هدية من "الحرم النبوي" لبواسل الحد الجنوبي ولقاء بقياداته والجنود

توجيهات من "السديس" بالاصطفاف مع جنودنا للذود تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
567

حرصاً على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل، قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، عدداً من الهدايا العينية للمرابطين على الحد الجنوبي.

هذا وقد وزعت الوكالة 500 هدية تحتوي كل منها على سجادة تم عملها من سجاد الحرم النبوي وماء زمزم وعجوة المدينة وحقيبة فاخرة ومصاحف ومطويات، والتي تقدم تكريماً للجهود الكبيرة والملحوظة التي يقوم بها الجنود البواسل والتضحيات التي يبذلونها في سبيل خدمة هذا الوطن.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جهته، زار المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الحد الجنوبي والتقى بالقيادة العسكرية والجنود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ووجه رسالة شكر وتقدير لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,037
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,408

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة