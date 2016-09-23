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مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية

انطلقت من ميادينها وشوارعها في قالب من الألوان الجذابة والمثيرة

انطلقت الألعاب النارية في عددٍ من مناطق المملكة متزامنة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم احتفاءً باليوم الوطني الـ91 والذي يصادف اليوم الخميس.

ففي أبها بمنطقة عسير، انطلقت الألعاب النارية من وسط مدينة أبها في قالب من الألوان الجذابة، وسط تجمع من المتنزهين، والذين توشحوا الأعلام وهتفوا بشعارات يحيون فيها الوطن في عامه الـ91 مستلهمين توحيد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لهذا الكيان الكبير.

وفي جدة، انطلقت الألعاب النارية مشكلة لوحة جمالية وسط مشاهدة السكان الذين خرجوا ليشاهدوا هذه الذكرى الجميلة حيث انطلقت من عدة جهات من غرب وشرق وجنوب المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية
سبق

انطلقت الألعاب النارية في عددٍ من مناطق المملكة متزامنة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم احتفاءً باليوم الوطني الـ91 والذي يصادف اليوم الخميس.

ففي أبها بمنطقة عسير، انطلقت الألعاب النارية من وسط مدينة أبها في قالب من الألوان الجذابة، وسط تجمع من المتنزهين، والذين توشحوا الأعلام وهتفوا بشعارات يحيون فيها الوطن في عامه الـ91 مستلهمين توحيد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لهذا الكيان الكبير.

وفي جدة، انطلقت الألعاب النارية مشكلة لوحة جمالية وسط مشاهدة السكان الذين خرجوا ليشاهدوا هذه الذكرى الجميلة حيث انطلقت من عدة جهات من غرب وشرق وجنوب المحافظة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:53 PM

مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية

انطلقت من ميادينها وشوارعها في قالب من الألوان الجذابة والمثيرة

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عبدالله الراجحي - عسير
4
758

انطلقت الألعاب النارية في عددٍ من مناطق المملكة متزامنة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم احتفاءً باليوم الوطني الـ91 والذي يصادف اليوم الخميس.

ففي أبها بمنطقة عسير، انطلقت الألعاب النارية من وسط مدينة أبها في قالب من الألوان الجذابة، وسط تجمع من المتنزهين، والذين توشحوا الأعلام وهتفوا بشعارات يحيون فيها الوطن في عامه الـ91 مستلهمين توحيد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لهذا الكيان الكبير.

وفي جدة، انطلقت الألعاب النارية مشكلة لوحة جمالية وسط مشاهدة السكان الذين خرجوا ليشاهدوا هذه الذكرى الجميلة حيث انطلقت من عدة جهات من غرب وشرق وجنوب المحافظة.

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