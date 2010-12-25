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كورونا في "إسرائيل".. استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وتسجيل 4 آلاف حالة

في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، حيث سجلت نحو أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: إن عدد المرضى بالفيروس الذين هم في حالة خطرة بلغ 526 شخصا، مضيفة أنه بلغ معدل الفحوصات الإيجابية 4.1%، حيث أجريت فحوصات لنحو مائة ألف شخص، ويسعى الجهاز الطبي لتكثيف حملة التطعيم، لتشمل في غضون أسبوع مائة ألف شخص يوميا.

"إسرائيل" ستدخل عصر يوم الأحد إلى الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج.

فيروس كورونا الجديد إسرائيل

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كورونا في "إسرائيل".. استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وتسجيل 4 آلاف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، حيث سجلت نحو أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: إن عدد المرضى بالفيروس الذين هم في حالة خطرة بلغ 526 شخصا، مضيفة أنه بلغ معدل الفحوصات الإيجابية 4.1%، حيث أجريت فحوصات لنحو مائة ألف شخص، ويسعى الجهاز الطبي لتكثيف حملة التطعيم، لتشمل في غضون أسبوع مائة ألف شخص يوميا.

"إسرائيل" ستدخل عصر يوم الأحد إلى الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
03:00 PM

كورونا في "إسرائيل".. استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وتسجيل 4 آلاف حالة

في الـ24 ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، حيث سجلت نحو أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: إن عدد المرضى بالفيروس الذين هم في حالة خطرة بلغ 526 شخصا، مضيفة أنه بلغ معدل الفحوصات الإيجابية 4.1%، حيث أجريت فحوصات لنحو مائة ألف شخص، ويسعى الجهاز الطبي لتكثيف حملة التطعيم، لتشمل في غضون أسبوع مائة ألف شخص يوميا.

"إسرائيل" ستدخل عصر يوم الأحد إلى الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج.

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