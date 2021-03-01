بحجم استاد كرة قدم.. كويكب كبير يمر قرب الأرض الثلاثاء

كما في أفلام الخيال العلمي.. يتم إبعاده عن مساره

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الأحد: إن كويكبا كبيرًا بحجم استاد كرة قدم، سيمر بمحاذاة كوكب الأرض، غدًا، الثلاثاء.

والكويكب الذي يبلغ عرضه 680 مترًا، واكتشفه علماء الفلك في عام 1999 وأطلقوا عليه اسم (آر إم 45)؛ من المقرر أن يقترب مسافة 1.8 مليون ميل من الأرض.

في حين أن هذا الكويكب لا يشكل تهديدًا مبدئيًّا للأرض؛ إلا أن هذه المسافة قريبة بما يكفي لعلماء الفلك لرصد الكويكب ومتابعة حركته.

والكويكبات هي أجرام صخرية يتراوح قُطرها بين بضعة أمتار وعدة كيلومترات، أما الأجرام الأكبر فتسمى الكواكب القزمة، والأكبر منها هي الكواكب.

ويقول العلماء في وكالة ناسا: إن وتيرة ارتطام كويكب بحجم ملعب كرة قدم بالأرض، هي مرة كل ألفي عام تقريبًا؛ مما يتسبب في دمار في منطقة ارتطامه ومحيطها. أما الأجرام الكبرى التي يخلف ارتطامها بكوكبنا دمارًا هائلًا على مستوى الأرض ككل؛ فهو حدث نادر جدًّا وقع آخر مرة قبل 66 مليون سنة.

وفي السنوات الماضية، ضاعفت الأوساط العلمية جهودها لإحصاء الأجرام التي تسبح قرب الأرض والتي يمكن أن يتقاطع مدارها مع مدار الأرض فترتطم بها.

من الناحية النظرية، يؤدي ارتطام أي من هذه الأجرام إلى كارثة؛ فالغلاف الجوي لن يتمكن من تفتيتها كلها قبل أن تصل إلى الأرض، وسيؤدي ارتطامها إلى آلاف القتلى ودمار هائل في كل أنحاء الأرض؛ لذا يعمل علماء ووكالات فضاء على دراسة السبل الممكنة لتحييد أي جرم متجه إلى الأرض عن مساره، في خطط تذكر بأفلام الخيال العلمي.