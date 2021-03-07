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غداً عقرب الدسم الثالثة.. و"الحصيني": اعتدال الطقس "ودّع الشتاء ولا تودّع البرد"

نجم "سعد السعود" 13 يوماً وهو أول منازل الربيع.. لا تخففوا الملابس

يبدأ، غداً الاثنين، نجم "سعد السعود" ومدته 13 يوماً.

وسعد السعود هو أول منازل فصل الربيع فعلياً، حيث يعتدل فيه الطقس بوجهٍ عام، وهو من مواسم الأمطار في السعودية والخليج‏، وفيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، كذلك فيه غرس فسائل النخيل، ويُقلم فيه العنب والتين، ويزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تُفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها.

وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذا النجم هو آخر العقارب "العقرب الثالثة"، وتسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع فيه الشتاء ولا نودع البرد، ناصحاً بعدم رفع الملابس الشتوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار "الحصيني" إلى أن هذا النجم فيه وقت هجرة الطيور المهاجرة‏، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود".

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غداً عقرب الدسم الثالثة.. و"الحصيني": اعتدال الطقس "ودّع الشتاء ولا تودّع البرد"
سبق

يبدأ، غداً الاثنين، نجم "سعد السعود" ومدته 13 يوماً.

وسعد السعود هو أول منازل فصل الربيع فعلياً، حيث يعتدل فيه الطقس بوجهٍ عام، وهو من مواسم الأمطار في السعودية والخليج‏، وفيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، كذلك فيه غرس فسائل النخيل، ويُقلم فيه العنب والتين، ويزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تُفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها.

وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذا النجم هو آخر العقارب "العقرب الثالثة"، وتسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع فيه الشتاء ولا نودع البرد، ناصحاً بعدم رفع الملابس الشتوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار "الحصيني" إلى أن هذا النجم فيه وقت هجرة الطيور المهاجرة‏، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود".

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:03 PM

غداً عقرب الدسم الثالثة.. و"الحصيني": اعتدال الطقس "ودّع الشتاء ولا تودّع البرد"

نجم "سعد السعود" 13 يوماً وهو أول منازل الربيع.. لا تخففوا الملابس

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فهد العتيبي - الرياض
0
1,044

يبدأ، غداً الاثنين، نجم "سعد السعود" ومدته 13 يوماً.

وسعد السعود هو أول منازل فصل الربيع فعلياً، حيث يعتدل فيه الطقس بوجهٍ عام، وهو من مواسم الأمطار في السعودية والخليج‏، وفيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، كذلك فيه غرس فسائل النخيل، ويُقلم فيه العنب والتين، ويزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تُفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها.

وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذا النجم هو آخر العقارب "العقرب الثالثة"، وتسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع فيه الشتاء ولا نودع البرد، ناصحاً بعدم رفع الملابس الشتوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار "الحصيني" إلى أن هذا النجم فيه وقت هجرة الطيور المهاجرة‏، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود".

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