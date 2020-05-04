"أوبر" تقرر إيقاف خدمة تطبيق "إيتس" في السعودية

للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواقها الأخرى حول العالم

قررت شركة أوبر الأميركية توقيف أعمال UBER EATS في السعودية بدءًا من اليوم الاثنين 4 مايو، فيما ستتوقف في مصر يوم الاثنين 18 مايو 2020 – أي بعد أسبوعين من الآن.

وقالت أوبر: "بعد سنوات من التعاون مع المطاعم المحلية لتوصيل الطعام بطريقة مناسبة وموثوقة، اتخذنا قرارًا صعبًا لإيقاف Uber Eats."

وأضافت الشركة في بيان: "نرغب بانتهاز هذه الفرصة لتقديم كامل الشكر لمجتمعنا من الشركاء وحتى طالبي الطعام على دعمهم لنا."

وقالت الشركة إن القرار جاء للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم، وللاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في مصر/ المملكة والشرق الأوسط".