النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

"أوبر" تقرر إيقاف خدمة تطبيق "إيتس" في السعودية

للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواقها الأخرى حول العالم

قررت شركة أوبر الأميركية توقيف أعمال UBER EATS في السعودية بدءًا من اليوم الاثنين 4 مايو، فيما ستتوقف في مصر يوم الاثنين 18 مايو 2020 – أي بعد أسبوعين من الآن.

وقالت أوبر: "بعد سنوات من التعاون مع المطاعم المحلية لتوصيل الطعام بطريقة مناسبة وموثوقة، اتخذنا قرارًا صعبًا لإيقاف Uber Eats."

وأضافت الشركة في بيان: "نرغب بانتهاز هذه الفرصة لتقديم كامل الشكر لمجتمعنا من الشركاء وحتى طالبي الطعام على دعمهم لنا."

وقالت الشركة إن القرار جاء للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم، وللاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في مصر/ المملكة والشرق الأوسط".

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

اعلان
"أوبر" تقرر إيقاف خدمة تطبيق "إيتس" في السعودية
سبق

قررت شركة أوبر الأميركية توقيف أعمال UBER EATS في السعودية بدءًا من اليوم الاثنين 4 مايو، فيما ستتوقف في مصر يوم الاثنين 18 مايو 2020 – أي بعد أسبوعين من الآن.

وقالت أوبر: "بعد سنوات من التعاون مع المطاعم المحلية لتوصيل الطعام بطريقة مناسبة وموثوقة، اتخذنا قرارًا صعبًا لإيقاف Uber Eats."

وأضافت الشركة في بيان: "نرغب بانتهاز هذه الفرصة لتقديم كامل الشكر لمجتمعنا من الشركاء وحتى طالبي الطعام على دعمهم لنا."

وقالت الشركة إن القرار جاء للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم، وللاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في مصر/ المملكة والشرق الأوسط".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
03:57 PM

"أوبر" تقرر إيقاف خدمة تطبيق "إيتس" في السعودية

للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواقها الأخرى حول العالم

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
1,062

قررت شركة أوبر الأميركية توقيف أعمال UBER EATS في السعودية بدءًا من اليوم الاثنين 4 مايو، فيما ستتوقف في مصر يوم الاثنين 18 مايو 2020 – أي بعد أسبوعين من الآن.

وقالت أوبر: "بعد سنوات من التعاون مع المطاعم المحلية لتوصيل الطعام بطريقة مناسبة وموثوقة، اتخذنا قرارًا صعبًا لإيقاف Uber Eats."

وأضافت الشركة في بيان: "نرغب بانتهاز هذه الفرصة لتقديم كامل الشكر لمجتمعنا من الشركاء وحتى طالبي الطعام على دعمهم لنا."

وقالت الشركة إن القرار جاء للسماح بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم، وللاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في مصر/ المملكة والشرق الأوسط".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,879
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة