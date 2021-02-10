النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب غربي سومطرة بإندونيسيا

كان على عمق 30 كيلومترًا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بمقياس ريختر، اليوم، منطقة واقعة جنوب غربي جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب غربي سومطرة بإندونيسيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بمقياس ريختر، اليوم، منطقة واقعة جنوب غربي جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:12 PM

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب غربي سومطرة بإندونيسيا

كان على عمق 30 كيلومترًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
284

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بمقياس ريختر، اليوم، منطقة واقعة جنوب غربي جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 30 كيلومترًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,385

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة