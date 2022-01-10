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"الزعاق": غدًا يبدأ "الشبط" ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية

تكون فيه الرياح متقلبة الاتجاه ومتذبذبة فتحدث خلخلة بالنوافذ والأبواب

قال خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن يوم ‏غد الثلاثاء هو دخول أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية.

وأضاف: "خلال هذا الموسم تنتقل البرودة من الأرض إلى السماء؛ بمعنى أن البرودة داخل المنازل تكون معتدلة، والخارج يكون باردًا إذا تحركت الريح".

وتابع: ستكون الرياح متقلبة الاتجاه ومتذبذبة؛ فتحدث خلخلة في النوافذ والأبواب. مشيرًا إلى أن العامة كانوا يقولون "شباط مقرقع البيبان".

وأوضح "الزعاق" أن الشتاء له بداية، وشدة، ونهاية؛ فبدايته مع موسم "الصفري" في شهر سبتمبر، وشدته مع موسم المربعانية، والشبط في شهرَيْ ديسمبر ويناير، ونهايته مع موسم "الحميمين" في شهر إبريل.

وأكمل: الشتاء 90 يومًا، منها 40 يومًا للمربعانية، و50 يومًا مقسمة بين الشبط والعقارب.

وقال "الزعاق": إن من الأساطير التي كانت تُحكى أن "المربعانية" حينما أوشكت أن تخرج من المنظومة المناخية أوصت ولدها الشقي "شباط" قائلة: "يا ولدي تراني مريت ما ضريت، عليك باللي أكله دويف وناره ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر وناره سمر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": غدًا يبدأ "الشبط" ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية
سبق

قال خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن يوم ‏غد الثلاثاء هو دخول أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية.

وأضاف: "خلال هذا الموسم تنتقل البرودة من الأرض إلى السماء؛ بمعنى أن البرودة داخل المنازل تكون معتدلة، والخارج يكون باردًا إذا تحركت الريح".

وتابع: ستكون الرياح متقلبة الاتجاه ومتذبذبة؛ فتحدث خلخلة في النوافذ والأبواب. مشيرًا إلى أن العامة كانوا يقولون "شباط مقرقع البيبان".

وأوضح "الزعاق" أن الشتاء له بداية، وشدة، ونهاية؛ فبدايته مع موسم "الصفري" في شهر سبتمبر، وشدته مع موسم المربعانية، والشبط في شهرَيْ ديسمبر ويناير، ونهايته مع موسم "الحميمين" في شهر إبريل.

وأكمل: الشتاء 90 يومًا، منها 40 يومًا للمربعانية، و50 يومًا مقسمة بين الشبط والعقارب.

وقال "الزعاق": إن من الأساطير التي كانت تُحكى أن "المربعانية" حينما أوشكت أن تخرج من المنظومة المناخية أوصت ولدها الشقي "شباط" قائلة: "يا ولدي تراني مريت ما ضريت، عليك باللي أكله دويف وناره ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر وناره سمر".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
09:00 PM

"الزعاق": غدًا يبدأ "الشبط" ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية

تكون فيه الرياح متقلبة الاتجاه ومتذبذبة فتحدث خلخلة بالنوافذ والأبواب

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منصور الشلاقي - الرياض
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قال خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن يوم ‏غد الثلاثاء هو دخول أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي بعد المربعانية.

وأضاف: "خلال هذا الموسم تنتقل البرودة من الأرض إلى السماء؛ بمعنى أن البرودة داخل المنازل تكون معتدلة، والخارج يكون باردًا إذا تحركت الريح".

وتابع: ستكون الرياح متقلبة الاتجاه ومتذبذبة؛ فتحدث خلخلة في النوافذ والأبواب. مشيرًا إلى أن العامة كانوا يقولون "شباط مقرقع البيبان".

وأوضح "الزعاق" أن الشتاء له بداية، وشدة، ونهاية؛ فبدايته مع موسم "الصفري" في شهر سبتمبر، وشدته مع موسم المربعانية، والشبط في شهرَيْ ديسمبر ويناير، ونهايته مع موسم "الحميمين" في شهر إبريل.

وأكمل: الشتاء 90 يومًا، منها 40 يومًا للمربعانية، و50 يومًا مقسمة بين الشبط والعقارب.

وقال "الزعاق": إن من الأساطير التي كانت تُحكى أن "المربعانية" حينما أوشكت أن تخرج من المنظومة المناخية أوصت ولدها الشقي "شباط" قائلة: "يا ولدي تراني مريت ما ضريت، عليك باللي أكله دويف وناره ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر وناره سمر".

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