الانضباط تغرم الشباب وبالينيو وياسر المسيليم 40 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث المصاحبة لمنافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

فقد غرمت نادي الشباب 10 آلاف ريال بسبب قيام جمهوره بإلقاء علبة مياه واحدة تجاه حكم مباراة الفريق أمام الحزم، وذلك أثناء توجهه إلى غرف الملابس، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما غرمت لاعب نادي الشباب لوكاس سانتوس دي باولا بمبلغ 10 الآف ريال؛ لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الحزم، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء؛ وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وألزمت اللجنة لاعب نادي الأهلي ياسر المسيليم 20 ألف ريال، نتيجة نزوله إلى غرفة تبديل الملابس بين شوطي مباراة فريقه أمام التعاون وبعد نهايتها، بالرغم من عدم تسجيله في قائمة المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن قراراتها غير قابلة للاستئناف وفقًا للمادة "139" من لائحة الانضباط والأخلاق.