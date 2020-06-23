الفزعة في دمنا .. "محافظ ينبع" يكرّم الشاب المرزوقي بطل واقعة محطة الوقود

"السحيمي": موقف نبيل وعمل بطولي لا يستغرب على أبناء هذا الوطن

كرّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ بمكتبه في المحافظة، اليوم الأحد، بطل محطة الوقود الشاب "ثامر المرزوقي"؛ الموظف بشركة ياسرف الذي قام بمكافحة حريق وقع بمحطة وقود بشارع الملك عبد العزيز مقابل نادي المجد بينبع بعد أن ارتطمت سيارة مسرعة بإحدى المضخات مما أدى إلى اشتعال حريق بالمحطة.

جاء التكريم بحضور رئيس شركة ياسرف المهندس محمد نغاش آل نغاش؛ ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع المكلف المقدم عايض بن مريشيد الرفاعي؛ وعدد من الجهات راعية التكريم منها الدفاع المدني والاتصالات السعودية.

وأثنى السحيمي؛ في مستهل حديثه مع الشاب المرزوقي؛ على شهامته وموقفه النبيل، مؤكداً أن عمل الشاب البطولي لا يُستغرب على أبناء هذا الوطن الذين عُرف عنهم الإخلاص والتضحية ونابع من نخوة وشجاعة مقدماً شكره للشاب سائلا الله -العلي القدير- أن يجزله الثواب.

وفي الختام، أعرب الشاب المرزوقي؛ عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع والجهات راعية التكريم، مثمّناً في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسؤولين تجاه أيّ عمل إنساني.

وكانت العناية الإلهية، ثم شجاعة المواطن "ثامر المرزوقي"؛ قد أنقذتا محطة وقود بطريق الملك عبدالعزيز في ينبع، من كارثة حريق، بفضل إخماده ألسنة النيران، قبل أن تتمدّد إلى المضخات، عقب اصطدام سيارة بها.

وتعود تفاصيل العمل البطولي، عندما فَقَد سائق السيطرة على مركبته في أثناء دخوله المحطة، لتصطدم بالمضخة أثناء وجود سيارتيْن، وعلى الفور اندلعت النيران من قوة الاحتكاك، وبادر الشاب إلى سحب طفايات الحريق من بين المضخات، واستمر في توجيه خراطيمها الواحدة تلو الأخرى حتى أخمدها بهدوء وحكمة، رغم كمية "البودرة" التي تغطي المكان.

وعن الحادثة، يقول ثامر المرزوقي: "كنت في قسم الإطارات وشاهدت سيارة ترتطم بمضخة البنزين، وبدأت النار تشتعل بسرعة، وعلى الفور طلبت من العمال والموجودين إخلاء السيارات من الموقع، خوفاً من تفاقم الكارثة، ثم باشرت الحريق بطفاية كبيرة بمساعدة العمال وطفايات أخرى".

وتابع: "في هذه الأثناء كنت أتصل على الدفاع المدني في ينبع، وكان الوقت منتصف الليل والحركة المرورية مزدحمة، ورغم ذلك استطاعت الآليات أن تعبر الطريق وتحضر في وقت قياسي يُشكرون عليه".