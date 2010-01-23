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شقيق المعلِّم المتوفَّى خلال درس عبر "مدرستي": لم يكن يعاني أي أمراض

أكد وفاته بنوبة قلبية مفاجئة

قال شقيق معلم الثانوي، الذي توفي أمس في جدة بنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم دروس الكيمياء عبر منصة "مدرستي"، عن وضع شقيقه الصحي قبل وفاته.

وتحدث بندر الزهراني، شقيق المعلم المتوفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا بأن شقيقه أحمد الزهراني لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة نهائيًّا، ولم يكن يشكو من شيء قبل وفاته، وأن ما حدث هو قضاء الله وقدره.

من جانبه، وجّه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة لتقديم واجب العزاء، خاصة مكتب تعليم جدة، الذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.

وزارة التعليم التعليم عن بعد برنامج ياهلا منصة مدرستي وفاة معلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شقيق المعلِّم المتوفَّى خلال درس عبر "مدرستي": لم يكن يعاني أي أمراض
سبق

قال شقيق معلم الثانوي، الذي توفي أمس في جدة بنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم دروس الكيمياء عبر منصة "مدرستي"، عن وضع شقيقه الصحي قبل وفاته.

وتحدث بندر الزهراني، شقيق المعلم المتوفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا بأن شقيقه أحمد الزهراني لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة نهائيًّا، ولم يكن يشكو من شيء قبل وفاته، وأن ما حدث هو قضاء الله وقدره.

من جانبه، وجّه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة لتقديم واجب العزاء، خاصة مكتب تعليم جدة، الذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
11:51 PM

شقيق المعلِّم المتوفَّى خلال درس عبر "مدرستي": لم يكن يعاني أي أمراض

أكد وفاته بنوبة قلبية مفاجئة

A A A
هادي العصيمي - جدة
9
8,827

قال شقيق معلم الثانوي، الذي توفي أمس في جدة بنوبة قلبية أثناء استعداده لتقديم دروس الكيمياء عبر منصة "مدرستي"، عن وضع شقيقه الصحي قبل وفاته.

وتحدث بندر الزهراني، شقيق المعلم المتوفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا بأن شقيقه أحمد الزهراني لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة نهائيًّا، ولم يكن يشكو من شيء قبل وفاته، وأن ما حدث هو قضاء الله وقدره.

من جانبه، وجّه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة لتقديم واجب العزاء، خاصة مكتب تعليم جدة، الذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.

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