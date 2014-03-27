العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المفقود الذي تم تداول صورته ومعلوماته اليوم في الرياض، عُثر عليه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبيّنت أن "الحدَث" سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وأوضح في أقواله مبدئيًّا أنه تَعَمّد الهروب والاختفاء لأسباب أسرية.