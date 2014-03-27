النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المفقود الذي تم تداول صورته ومعلوماته اليوم في الرياض، عُثر عليه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبيّنت أن "الحدَث" سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وأوضح في أقواله مبدئيًّا أنه تَعَمّد الهروب والاختفاء لأسباب أسرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض
سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المفقود الذي تم تداول صورته ومعلوماته اليوم في الرياض، عُثر عليه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبيّنت أن "الحدَث" سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وأوضح في أقواله مبدئيًّا أنه تَعَمّد الهروب والاختفاء لأسباب أسرية.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
05:43 PM
اخر تعديل
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
06:38 PM

العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,418

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المفقود الذي تم تداول صورته ومعلوماته اليوم في الرياض، عُثر عليه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبيّنت أن "الحدَث" سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وأوضح في أقواله مبدئيًّا أنه تَعَمّد الهروب والاختفاء لأسباب أسرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة