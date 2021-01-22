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أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا فارس بن إبراهيم البعيجاني.

وفي بداية اللقاء هنأ الأمير فهد بن سلطان مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله, كما اطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن سير العمل بالفرع، مثمنًا الجهود التي يبذلها فرع وزارة العدل بالمنطقة.

كما اطلع أمير منطقة تبوك على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، مبرزًا خلال اللقاء ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله- من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يتحقق ويُسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع، مشيدًا سموه بجهود وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

من جهة أخرى، أعرب البعيجاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ودعمه لجميع أعمال الفرع بالمنطقة, متطلعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان تبوك وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا فارس بن إبراهيم البعيجاني.

وفي بداية اللقاء هنأ الأمير فهد بن سلطان مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله, كما اطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن سير العمل بالفرع، مثمنًا الجهود التي يبذلها فرع وزارة العدل بالمنطقة.

كما اطلع أمير منطقة تبوك على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، مبرزًا خلال اللقاء ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله- من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يتحقق ويُسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع، مشيدًا سموه بجهود وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

من جهة أخرى، أعرب البعيجاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ودعمه لجميع أعمال الفرع بالمنطقة, متطلعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
12:32 AM

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا فارس بن إبراهيم البعيجاني.

وفي بداية اللقاء هنأ الأمير فهد بن سلطان مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله, كما اطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن سير العمل بالفرع، مثمنًا الجهود التي يبذلها فرع وزارة العدل بالمنطقة.

كما اطلع أمير منطقة تبوك على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، مبرزًا خلال اللقاء ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله- من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يتحقق ويُسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع، مشيدًا سموه بجهود وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

من جهة أخرى، أعرب البعيجاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ودعمه لجميع أعمال الفرع بالمنطقة, متطلعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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