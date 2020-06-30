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مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ

استقبلت البحرين 11 مليون سائح

كشفت مصادر بحرينية إعادة فتح جسر الملك فھد أمام حركة المسافرين في 27 يوليو المقبل، بعد أن استمر مغلقًا بسبب الجائحة منذ 7 مارس الماضي فيما يستعد قطاع السیاحة والترفیه البحريني لاستقبال السیاح والزوار السعوديين وفقًا لموقع "أخبار 24".

ويذكر أن مملكة البحرين قد استقبلت خلال العام 2019 نحو 11 ملیون سائح منهم 9 ملايین سعودي عبر جسر الملك فھد ويسلكه يومیًا 75 ألف مسافر، فیما تقدر مساھمة القطاع السیاحي في الاقتصاد البحريني بـ3.6% سنوي، بما يعادل 13 ملیار دولار تأتي استعدادات قطاع السیاحة البحريني لاستقبال الزوار والسیاح بعد اتخاذ الاحترازات الوقائیة والسماح بالانتقال والسفر في دول مجلس التعاون.

جسر الملك فهد البحرين

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ
سبق

كشفت مصادر بحرينية إعادة فتح جسر الملك فھد أمام حركة المسافرين في 27 يوليو المقبل، بعد أن استمر مغلقًا بسبب الجائحة منذ 7 مارس الماضي فيما يستعد قطاع السیاحة والترفیه البحريني لاستقبال السیاح والزوار السعوديين وفقًا لموقع "أخبار 24".

ويذكر أن مملكة البحرين قد استقبلت خلال العام 2019 نحو 11 ملیون سائح منهم 9 ملايین سعودي عبر جسر الملك فھد ويسلكه يومیًا 75 ألف مسافر، فیما تقدر مساھمة القطاع السیاحي في الاقتصاد البحريني بـ3.6% سنوي، بما يعادل 13 ملیار دولار تأتي استعدادات قطاع السیاحة البحريني لاستقبال الزوار والسیاح بعد اتخاذ الاحترازات الوقائیة والسماح بالانتقال والسفر في دول مجلس التعاون.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
03:22 PM

مصادر بحرينية.. فتح جسر الملك فهد في هذا التاريخ

استقبلت البحرين 11 مليون سائح

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خالد خليل - الرياض
0
6,781

كشفت مصادر بحرينية إعادة فتح جسر الملك فھد أمام حركة المسافرين في 27 يوليو المقبل، بعد أن استمر مغلقًا بسبب الجائحة منذ 7 مارس الماضي فيما يستعد قطاع السیاحة والترفیه البحريني لاستقبال السیاح والزوار السعوديين وفقًا لموقع "أخبار 24".

ويذكر أن مملكة البحرين قد استقبلت خلال العام 2019 نحو 11 ملیون سائح منهم 9 ملايین سعودي عبر جسر الملك فھد ويسلكه يومیًا 75 ألف مسافر، فیما تقدر مساھمة القطاع السیاحي في الاقتصاد البحريني بـ3.6% سنوي، بما يعادل 13 ملیار دولار تأتي استعدادات قطاع السیاحة البحريني لاستقبال الزوار والسیاح بعد اتخاذ الاحترازات الوقائیة والسماح بالانتقال والسفر في دول مجلس التعاون.

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