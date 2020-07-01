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"هدف" ينظم جلسة تدريبية حول مفهوم "الذكاء الاجتماعي"

لتمكين موظفي القطاع الخاص من تطوير مهاراتهم وقدراتهم

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، اليوم، جلسة تدريبية مباشرة وتفاعلية حول مفهوم الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالأبعاد الاجتماعية الخمسة، يقدمها مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في "هدف" الدكتور فهد الشهراني، من خلال منصة "دروب" doroob.sa.

وتهدف الجلسة التدريبية إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، فيما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

ودعا "هدف" إلى التسجيل في الجلسة عبر الرابط المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي لمنصة دروب @DoroobSA.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" ينظم جلسة تدريبية حول مفهوم "الذكاء الاجتماعي"
سبق

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، اليوم، جلسة تدريبية مباشرة وتفاعلية حول مفهوم الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالأبعاد الاجتماعية الخمسة، يقدمها مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في "هدف" الدكتور فهد الشهراني، من خلال منصة "دروب" doroob.sa.

وتهدف الجلسة التدريبية إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، فيما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

ودعا "هدف" إلى التسجيل في الجلسة عبر الرابط المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي لمنصة دروب @DoroobSA.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:30 PM

"هدف" ينظم جلسة تدريبية حول مفهوم "الذكاء الاجتماعي"

لتمكين موظفي القطاع الخاص من تطوير مهاراتهم وقدراتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، اليوم، جلسة تدريبية مباشرة وتفاعلية حول مفهوم الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالأبعاد الاجتماعية الخمسة، يقدمها مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في "هدف" الدكتور فهد الشهراني، من خلال منصة "دروب" doroob.sa.

وتهدف الجلسة التدريبية إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، فيما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

ودعا "هدف" إلى التسجيل في الجلسة عبر الرابط المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي لمنصة دروب @DoroobSA.

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