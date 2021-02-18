النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأهلي التجاري" يؤكد: أمن معلومات العملاء من أولوياتنا

دعا إلى عدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات

أكد البنك الأهلي التجاري، اليوم الخميس، على أن أمن معلومات العملاء هو من أولويات البنك. مبينًا بأن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءات عالية، وتوفر أعلى مستويات الأمان لحمايتهم. داعيًا العملاء إلى المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت، وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق عملاءها من التجاوب مع الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال. لافتة بأنها تعود لجهات محتالة تزعم تمثيلها لبنوك سعودية وتدّعي من خلالها حظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالمتلقّي تحت ذريعة التحديث، وتدعوهم للتواصل معهم لهذه الغاية بأرقام مشبوهة مدونة في الرسائل.

وبينت بأن البنوك والمصارف في المملكة تتواصل مع عملائها وفق طرق معروفة ومباشرة، ولا تطلب منهم على الإطلاق الاتصال بالبنك من خلال أرقام اتصال مدونة بالرسائل لأي سبب من الأسباب، بل تكتفي بدعوتهم لزيارة فرع البنك مباشرة.

وأعربت عن ثقتها بوعي عملاء البنوك السعودية والذي يمثل خط الدفاع الأول للحيلولة دون الوقوع في تلك المحاولات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأهلي التجاري" يؤكد: أمن معلومات العملاء من أولوياتنا
سبق

أكد البنك الأهلي التجاري، اليوم الخميس، على أن أمن معلومات العملاء هو من أولويات البنك. مبينًا بأن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءات عالية، وتوفر أعلى مستويات الأمان لحمايتهم. داعيًا العملاء إلى المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت، وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق عملاءها من التجاوب مع الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال. لافتة بأنها تعود لجهات محتالة تزعم تمثيلها لبنوك سعودية وتدّعي من خلالها حظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالمتلقّي تحت ذريعة التحديث، وتدعوهم للتواصل معهم لهذه الغاية بأرقام مشبوهة مدونة في الرسائل.

وبينت بأن البنوك والمصارف في المملكة تتواصل مع عملائها وفق طرق معروفة ومباشرة، ولا تطلب منهم على الإطلاق الاتصال بالبنك من خلال أرقام اتصال مدونة بالرسائل لأي سبب من الأسباب، بل تكتفي بدعوتهم لزيارة فرع البنك مباشرة.

وأعربت عن ثقتها بوعي عملاء البنوك السعودية والذي يمثل خط الدفاع الأول للحيلولة دون الوقوع في تلك المحاولات.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
04:09 PM

"الأهلي التجاري" يؤكد: أمن معلومات العملاء من أولوياتنا

دعا إلى عدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
1,246

أكد البنك الأهلي التجاري، اليوم الخميس، على أن أمن معلومات العملاء هو من أولويات البنك. مبينًا بأن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءات عالية، وتوفر أعلى مستويات الأمان لحمايتهم. داعيًا العملاء إلى المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت، وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق عملاءها من التجاوب مع الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال. لافتة بأنها تعود لجهات محتالة تزعم تمثيلها لبنوك سعودية وتدّعي من خلالها حظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالمتلقّي تحت ذريعة التحديث، وتدعوهم للتواصل معهم لهذه الغاية بأرقام مشبوهة مدونة في الرسائل.

وبينت بأن البنوك والمصارف في المملكة تتواصل مع عملائها وفق طرق معروفة ومباشرة، ولا تطلب منهم على الإطلاق الاتصال بالبنك من خلال أرقام اتصال مدونة بالرسائل لأي سبب من الأسباب، بل تكتفي بدعوتهم لزيارة فرع البنك مباشرة.

وأعربت عن ثقتها بوعي عملاء البنوك السعودية والذي يمثل خط الدفاع الأول للحيلولة دون الوقوع في تلك المحاولات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,595

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة