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يمنيون يطالبون بوضع "ملف الأسرى والمختطفين" حاضرًا في أي مفاوضات مع المتمردين الحوثيين

طالبوا المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وأولها القرار 2216

طالب محتجون في محافظة مأرب الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن والمنظمات الدولية، بوضع ملف الأسرى والمختطفين حاضرًا في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجددت عائلات الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، في وقفة احتجاجية اليوم مطالبتها للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا للإفراج الفوري والآمن للمختطفين في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون والمعتقلات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما طالب المحتجون في الوقفة التي دعت إليها المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالي الأسرى والمختطفين، المجتمع الدولي، بإلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، والذي نص في إحدى فقراته على أن تقوم ميليشيا الحوثي فورًا، ودون قيد أو شرط، بالإفراج بأمان عن جميع السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيًا.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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يمنيون يطالبون بوضع "ملف الأسرى والمختطفين" حاضرًا في أي مفاوضات مع المتمردين الحوثيين
سبق

طالب محتجون في محافظة مأرب الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن والمنظمات الدولية، بوضع ملف الأسرى والمختطفين حاضرًا في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجددت عائلات الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، في وقفة احتجاجية اليوم مطالبتها للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا للإفراج الفوري والآمن للمختطفين في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون والمعتقلات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما طالب المحتجون في الوقفة التي دعت إليها المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالي الأسرى والمختطفين، المجتمع الدولي، بإلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، والذي نص في إحدى فقراته على أن تقوم ميليشيا الحوثي فورًا، ودون قيد أو شرط، بالإفراج بأمان عن جميع السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيًا.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
11:41 PM

يمنيون يطالبون بوضع "ملف الأسرى والمختطفين" حاضرًا في أي مفاوضات مع المتمردين الحوثيين

طالبوا المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وأولها القرار 2216

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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طالب محتجون في محافظة مأرب الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن والمنظمات الدولية، بوضع ملف الأسرى والمختطفين حاضرًا في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجددت عائلات الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، في وقفة احتجاجية اليوم مطالبتها للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا للإفراج الفوري والآمن للمختطفين في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون والمعتقلات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما طالب المحتجون في الوقفة التي دعت إليها المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالي الأسرى والمختطفين، المجتمع الدولي، بإلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، والذي نص في إحدى فقراته على أن تقوم ميليشيا الحوثي فورًا، ودون قيد أو شرط، بالإفراج بأمان عن جميع السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيًا.

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