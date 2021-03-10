النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في بطولة الأبطال الدولية.. صقور المستقبل السعودي يكسب ألميريا

كسب فريق صقور المستقبل السعودي "أخضر" نظيره ألميريا 2-0، على ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأبطال الدولية الودية.

وكان الفريق الأخضر قريبًا من التسجيل في مناسبات عديدة لكن لم يحالفه الحظ، قبل أن يحرز مشاري المشهري أول أهداف اللقاء من تمريرة المنفرد بالمرمى لؤي الجهيني، في الدقيقة 30.

وتحصل ألميريا على ركلة جزاء بعد عرقلة ظهير ألميريا الأيمن داخل منطقة الجزاء، وانبرى أليخاندرو دومينجو لتسديدها لكن كرته ارتطمت بالعارضة لتستمر النتيجة بتفوق الصقور بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 80 أضاف لؤي الجهيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة عانقت الشباك.
وارتفع رصيد صقور المستقبل السعودي "أخضر" إلى 6 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في بطولة الأبطال الدولية.. صقور المستقبل السعودي يكسب ألميريا
سبق

كسب فريق صقور المستقبل السعودي "أخضر" نظيره ألميريا 2-0، على ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأبطال الدولية الودية.

وكان الفريق الأخضر قريبًا من التسجيل في مناسبات عديدة لكن لم يحالفه الحظ، قبل أن يحرز مشاري المشهري أول أهداف اللقاء من تمريرة المنفرد بالمرمى لؤي الجهيني، في الدقيقة 30.

وتحصل ألميريا على ركلة جزاء بعد عرقلة ظهير ألميريا الأيمن داخل منطقة الجزاء، وانبرى أليخاندرو دومينجو لتسديدها لكن كرته ارتطمت بالعارضة لتستمر النتيجة بتفوق الصقور بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 80 أضاف لؤي الجهيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة عانقت الشباك.
وارتفع رصيد صقور المستقبل السعودي "أخضر" إلى 6 نقاط.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
07:03 PM

في بطولة الأبطال الدولية.. صقور المستقبل السعودي يكسب ألميريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
212

كسب فريق صقور المستقبل السعودي "أخضر" نظيره ألميريا 2-0، على ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأبطال الدولية الودية.

وكان الفريق الأخضر قريبًا من التسجيل في مناسبات عديدة لكن لم يحالفه الحظ، قبل أن يحرز مشاري المشهري أول أهداف اللقاء من تمريرة المنفرد بالمرمى لؤي الجهيني، في الدقيقة 30.

وتحصل ألميريا على ركلة جزاء بعد عرقلة ظهير ألميريا الأيمن داخل منطقة الجزاء، وانبرى أليخاندرو دومينجو لتسديدها لكن كرته ارتطمت بالعارضة لتستمر النتيجة بتفوق الصقور بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 80 أضاف لؤي الجهيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة عانقت الشباك.
وارتفع رصيد صقور المستقبل السعودي "أخضر" إلى 6 نقاط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,236

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة