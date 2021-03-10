في بطولة الأبطال الدولية.. صقور المستقبل السعودي يكسب ألميريا

كسب فريق صقور المستقبل السعودي "أخضر" نظيره ألميريا 2-0، على ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأبطال الدولية الودية.

وكان الفريق الأخضر قريبًا من التسجيل في مناسبات عديدة لكن لم يحالفه الحظ، قبل أن يحرز مشاري المشهري أول أهداف اللقاء من تمريرة المنفرد بالمرمى لؤي الجهيني، في الدقيقة 30.



وتحصل ألميريا على ركلة جزاء بعد عرقلة ظهير ألميريا الأيمن داخل منطقة الجزاء، وانبرى أليخاندرو دومينجو لتسديدها لكن كرته ارتطمت بالعارضة لتستمر النتيجة بتفوق الصقور بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 80 أضاف لؤي الجهيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة رائعة عانقت الشباك.

وارتفع رصيد صقور المستقبل السعودي "أخضر" إلى 6 نقاط.