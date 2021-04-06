نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري

كان قد تم إغلاق الحدود بين البلدين منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020م

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن؛ اليوم، السماح بالسفر دون الخضوع للحجر الصحي بين أستراليا ونيوزيلندا بدءاً من يوم الإثنين 19 إبريل الجاري.

وكان قد تم إغلاق الحدود بين البلدين منذ بداية أزمة كورونا في مارس من عام 2020م، حيث طلب البلدان من جميع الوافدين الامتثال لحجر صحي في الفندق لمدة 14 يوماً.