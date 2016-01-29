وفاة عمة الزميلة "الشهراني"

تتلقى الزميلة عائشة الشهراني التعازي في وفاة عمتها، بعد معاناتها مع المرض.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لأفراد عائلة "الشهراني " في فقيدتها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
تتلقى الزميلة عائشة الشهراني التعازي في وفاة عمتها، بعد معاناتها مع المرض.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لأفراد عائلة "الشهراني " في فقيدتها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
تتلقى الزميلة عائشة الشهراني التعازي في وفاة عمتها، بعد معاناتها مع المرض.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لأفراد عائلة "الشهراني " في فقيدتها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
تتلقى الزميلة عائشة الشهراني التعازي في وفاة عمتها، بعد معاناتها مع المرض.
وتتقدم "سبق" بالتعازي لأفراد عائلة "الشهراني " في فقيدتها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.