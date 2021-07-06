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الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يوماً 1772 مسجداً؛ حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كلّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة جازان.


وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

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الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يوماً 1772 مسجداً؛ حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كلّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة جازان.


وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:00 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:15 PM

الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يوماً 1772 مسجداً؛ حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كلّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة جازان.


وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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