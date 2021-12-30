محمية الإمام تركي تحدد ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب في المحمية

بدءًا من تاريخ 1 فبراير المقبل وفي بيان صحفي.. والعقوبات وفق نظام البيئة

أصدرت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بياناً صحفياً، قبل قليل، بشأن ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب في المحمية.



وتفصيلاً، قالت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إنه بناءً على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 1443/7/1هـ وأنه في سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، عن إطلاقها لضوابط الرعي والدخول والصيد والاحتطاب والبدء بتطبيق ضوابط الرعي بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2022م الموافق 9 جمادى الثاني 1443هـ؛ حيث ستكون الضوابط كالتالي:



الرعي والدخول والتنزه: منطقة الحجرة: يمنع الرعي داخل حدودها ويستثنى من منع الرعي أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة ممن يحملون التصريح. ويسمح بالتنزه للعموم وفق اشتراطات الهيئة.



وأضافت: للحصول على تصاريح الرعي لأهالي المنطقة، الرجاء زيارة أقرب مركز للإمارة وتقديم المستندات المطلوبة. وذلك بدءًا من يوم الاثنين 10 يناير 2022م، الموافق 9 جمادى الثاني 1443هـ، وبالإمكان التقديم عبر المراكز التالية: مركز إمارة أم رضمة، مركز إمارة لينة، مركز إمارة روضة هباس، مركز إمارة الشعبة، مركز إمارة الخشيبي ولا يسمح بالرعي أو التنزه إلا بتصريح ويسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة كما يمنع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

ونوهت الهيئة أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 1441/11/9هـ ولوائحه التنفيذية.



وللاطلاع على تفاصيل الضوابط والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على التصاريح الرجاء زيارة موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط WWW.ITBA.GOV.SA