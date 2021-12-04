شاهد.. ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي

استقبل سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

وكان ماكرون؛ قد وصل إلى جدة، في وقت سابق، اليوم، حيث كان في استقباله، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، وسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، الوزير المرافق، وعدد من المسؤولين.