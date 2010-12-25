الهلال يعبر الخليج.. والأهلي يواصل ملاحقته

واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .
واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .
واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .