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الهلال يعبر الخليج.. والأهلي يواصل ملاحقته

حافظ على صدارة دوري الطائرة

واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة ‬بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .

وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:

- الوحدة على الموج 3/1

- النصر على الفيصلي 3/0

- الترجي على السلام 3/1

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعبر الخليج.. والأهلي يواصل ملاحقته
سبق

واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة ‬بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .

وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:

- الوحدة على الموج 3/1

- النصر على الفيصلي 3/0

- الترجي على السلام 3/1

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:56 PM

الهلال يعبر الخليج.. والأهلي يواصل ملاحقته

حافظ على صدارة دوري الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة ‬بعد فوزه، اليوم الجمعة، على نظيره الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة .

وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:

- الوحدة على الموج 3/1

- النصر على الفيصلي 3/0

- الترجي على السلام 3/1

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