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المملكة تتصدر دول الـG20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص الخاصة بكورونا

وزارة الصحة: تجاوزت 30 مليون فحص "كوفيد-19" لتُسهم في الحد من تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة أن المملكة تصدرت دول الـ G20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص، وتجاوزت 30.000.000 فحص لكوفيد-19، لتُسهم في الحدّ من تفشي الوباء، واستقرار الأمن الصحي.

وتكمن أهمية الفحوص التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ بدء الجائحة ضمن نصائحها بضرورة التوسع في الفحوصات، بأنها تسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة والحد من تفشيها وضمان استقرار الوضع الصحي.

ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في سياسات الفحص الموسع والإتاحة مجسدة لمبدأ سهولة وصول الخدمات للجميع.

كما تصدرت المملكة دول العشرين في سرعة صدور النتائج وبأرقام قياسية بشكل يسهم في دعم الإجراءات الوقائية والتدخلات العلاجية، بجانب تصدرها بمؤشرات معدل الإجراء مقابل كل حالة إيجابية مع تحسن نسبة الإيجابية والذي أسهم بدور فاعل في السيطرة على انتشار الوباء.

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المملكة تتصدر دول الـG20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص الخاصة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة أن المملكة تصدرت دول الـ G20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص، وتجاوزت 30.000.000 فحص لكوفيد-19، لتُسهم في الحدّ من تفشي الوباء، واستقرار الأمن الصحي.

وتكمن أهمية الفحوص التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ بدء الجائحة ضمن نصائحها بضرورة التوسع في الفحوصات، بأنها تسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة والحد من تفشيها وضمان استقرار الوضع الصحي.

ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في سياسات الفحص الموسع والإتاحة مجسدة لمبدأ سهولة وصول الخدمات للجميع.

كما تصدرت المملكة دول العشرين في سرعة صدور النتائج وبأرقام قياسية بشكل يسهم في دعم الإجراءات الوقائية والتدخلات العلاجية، بجانب تصدرها بمؤشرات معدل الإجراء مقابل كل حالة إيجابية مع تحسن نسبة الإيجابية والذي أسهم بدور فاعل في السيطرة على انتشار الوباء.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
02:55 PM

المملكة تتصدر دول الـG20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص الخاصة بكورونا

وزارة الصحة: تجاوزت 30 مليون فحص "كوفيد-19" لتُسهم في الحد من تفشي الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة أن المملكة تصدرت دول الـ G20 في مجموعة من مؤشرات الفحوص، وتجاوزت 30.000.000 فحص لكوفيد-19، لتُسهم في الحدّ من تفشي الوباء، واستقرار الأمن الصحي.

وتكمن أهمية الفحوص التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ بدء الجائحة ضمن نصائحها بضرورة التوسع في الفحوصات، بأنها تسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة والحد من تفشيها وضمان استقرار الوضع الصحي.

ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها بـ"تويتر" إلى أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في سياسات الفحص الموسع والإتاحة مجسدة لمبدأ سهولة وصول الخدمات للجميع.

كما تصدرت المملكة دول العشرين في سرعة صدور النتائج وبأرقام قياسية بشكل يسهم في دعم الإجراءات الوقائية والتدخلات العلاجية، بجانب تصدرها بمؤشرات معدل الإجراء مقابل كل حالة إيجابية مع تحسن نسبة الإيجابية والذي أسهم بدور فاعل في السيطرة على انتشار الوباء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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