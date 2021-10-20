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"العسكر" يكشف ملابسات وجود "نطيطة أطفال" في أحد جوامع الرياض

تشكيل لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن

شكَّلت وزارة الشؤون الإسلامية لجنة فورية للوقوف على أحد جوامع العاصمة الرياض؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه وجود ألعاب أطفال داخل المسجد.

وأكد عبدالعزيز بن سعود العسكر، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، والتحقيق مع الإمام والمؤذن، والرفع للوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج؛ وذلك على خلفية الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة. مبينًا أن من يخالف التعليمات سيكون عُرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المقطع المتداوَل تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وُضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم. لافتًا إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام وتعليمات الوزارة؛ إذ إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع؛ وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.

‏واختتم "العسكر" تصريحه بالقول: إن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933. والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل مَن لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة، وفيما يحقق رسالتها وأهدافها.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرياض ألعاب أطفال داخل المسجد جامع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز العسكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسكر" يكشف ملابسات وجود "نطيطة أطفال" في أحد جوامع الرياض
سبق

شكَّلت وزارة الشؤون الإسلامية لجنة فورية للوقوف على أحد جوامع العاصمة الرياض؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه وجود ألعاب أطفال داخل المسجد.

وأكد عبدالعزيز بن سعود العسكر، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، والتحقيق مع الإمام والمؤذن، والرفع للوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج؛ وذلك على خلفية الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة. مبينًا أن من يخالف التعليمات سيكون عُرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المقطع المتداوَل تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وُضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم. لافتًا إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام وتعليمات الوزارة؛ إذ إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع؛ وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.

‏واختتم "العسكر" تصريحه بالقول: إن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933. والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل مَن لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة، وفيما يحقق رسالتها وأهدافها.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:56 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:31 AM

"العسكر" يكشف ملابسات وجود "نطيطة أطفال" في أحد جوامع الرياض

تشكيل لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
30
56,813

شكَّلت وزارة الشؤون الإسلامية لجنة فورية للوقوف على أحد جوامع العاصمة الرياض؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه وجود ألعاب أطفال داخل المسجد.

وأكد عبدالعزيز بن سعود العسكر، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، والتحقيق مع الإمام والمؤذن، والرفع للوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج؛ وذلك على خلفية الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة. مبينًا أن من يخالف التعليمات سيكون عُرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المقطع المتداوَل تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وُضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم. لافتًا إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام وتعليمات الوزارة؛ إذ إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع؛ وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.

‏واختتم "العسكر" تصريحه بالقول: إن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933. والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل مَن لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة، وفيما يحقق رسالتها وأهدافها.

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