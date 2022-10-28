لجنة الحكام تختتم الاجتماع الثالث لمراجعة الحالات التحكيمية في الدوري

بحضور 46 حكمًا وحكمًا مساعدًا.. وعلى مدى 3 أيام

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الدوري الثالث لمراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولات من السادسة إلى التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي عقد في مدينة جدة على مدى 3 أيام في الفترة من 25-27 أكتوبر الجاري.

وعقد الاجتماع بحضور 46 حكمًا وحكمًا مساعدًا، واشتمل الاجتماع على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث تم خلال الفترة الصباحية إقامة محاضرات ومراجعة الحالات وقانون كرة القدم ومناقشة مع الحكام، فيما شهدت الفترة المسائية تدريبات لياقية وتطبيقات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وشهد الاجتماع مشاركة مقيمي الحكام لأول مرة، وذلك بهدف اطلاع الجميع على آخر المستجدات وتحقيق أقصى درجات الانسجام والتوافق بين عناصر التحكيم.

من جانبه وجه رئيس لجنة الحكام السويسري مانويل نافارو، الشكر للحكام المشاركين في الاجتماع، مشدداً على ضرورة تلافي الملاحظات التي تتم الإشارة إليها خلال الاجتماع، والسعي نحو تطوير الأداء خلال الجولات المقبلة.

وقال مدير دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله: إن العمل والتطوير مع الحكام مستمر، ومثل هذه الاجتماعات دائمًا ما يكون انعكاسها إيجابيًّا على الحكام مع مرور الوقت، متمنيًا أن يكون جميع الحكام على قدر الجاهزية في الفترة الماضية.

وأشار فرهاد إلى أن كرة القدم هي لعبة جماعية ابتداءً من اللاعب والمدرب والحكم وكافة منظومة اللعبة، بالتالي يجب أن يكون الجميع مستعدًّا للمباريات بالشكل المميز.

وأشاد فرهاد بالعمل المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والإمكانيات الكبيرة المسخّرة للحكام، مشدداً أن كل هذا الدعم يجب أن يقابله عمل ممتاز، يتواكب مع النقلة النوعية التي أحدثها الاتحاد والتي كان آخرها إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.

يذكر أن الاجتماع عقد في جدة نظرًا لانشغال الملاعب المخصصة في الرياض؛ حيث تقرر قبل نحو 3 أسابيع إقامة الاجتماع في جدة.