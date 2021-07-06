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روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا

تابعة لشركة نقل محلية وكان على متنها 28 شخصًا

عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.

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روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا
سبق

عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:53 PM

روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا

تابعة لشركة نقل محلية وكان على متنها 28 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.

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