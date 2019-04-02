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بالأرض والجمهور.. التعاون يسعى لتخطي عقبة الوحدة

الليلة في ختام ربع نهائي مسابقة كأس الملك

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع التعاون والوحدة عند الساعة السابعة مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَيْ الأرض والجمهور، وموقعه في الدوري (الرابع - 46 نقطة)؛ وبالتالي فإن جاهزية التعاون تعد الأفضل نسبيًّا من الناحية المعنوية، كما أنه يقترب من حجز مقعد له في آسيا.

وفي المقابل يأمل فرسان مكة بالعودة ببطاقة التأهل، ومصالحة الجماهير (السابع دوريًّا - 36 نقطة)؛ كون هذه البطولة هي الأقصر طريقًا لمنصات التتويج.

ومن المتوقع أن يظهر اللقاء مثيرًا خلال الـ90 دقيقة؛ إذ يتساوى الطموح المشروع للطرفين في بلوغ نهائي أغلى البطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالأرض والجمهور.. التعاون يسعى لتخطي عقبة الوحدة
سبق

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع التعاون والوحدة عند الساعة السابعة مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَيْ الأرض والجمهور، وموقعه في الدوري (الرابع - 46 نقطة)؛ وبالتالي فإن جاهزية التعاون تعد الأفضل نسبيًّا من الناحية المعنوية، كما أنه يقترب من حجز مقعد له في آسيا.

وفي المقابل يأمل فرسان مكة بالعودة ببطاقة التأهل، ومصالحة الجماهير (السابع دوريًّا - 36 نقطة)؛ كون هذه البطولة هي الأقصر طريقًا لمنصات التتويج.

ومن المتوقع أن يظهر اللقاء مثيرًا خلال الـ90 دقيقة؛ إذ يتساوى الطموح المشروع للطرفين في بلوغ نهائي أغلى البطولات.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:34 AM

بالأرض والجمهور.. التعاون يسعى لتخطي عقبة الوحدة

الليلة في ختام ربع نهائي مسابقة كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع التعاون والوحدة عند الساعة السابعة مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَيْ الأرض والجمهور، وموقعه في الدوري (الرابع - 46 نقطة)؛ وبالتالي فإن جاهزية التعاون تعد الأفضل نسبيًّا من الناحية المعنوية، كما أنه يقترب من حجز مقعد له في آسيا.

وفي المقابل يأمل فرسان مكة بالعودة ببطاقة التأهل، ومصالحة الجماهير (السابع دوريًّا - 36 نقطة)؛ كون هذه البطولة هي الأقصر طريقًا لمنصات التتويج.

ومن المتوقع أن يظهر اللقاء مثيرًا خلال الـ90 دقيقة؛ إذ يتساوى الطموح المشروع للطرفين في بلوغ نهائي أغلى البطولات.

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