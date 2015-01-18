يشمل مذكرات تفاهم.. "الاستثمار" تنظم أعمال المنتدى السعودي - الكوري اليوم

عديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة تشارك في أعمال المنتدى

تنظّم وزارة الاستثمار، اليوم، في الرياض، أعمال المنتدى السعودي- الكوري، بحضور عددٍ من المسؤولين في البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى الذي يشارك فيه عديدٌ من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين.

وكان قد وصل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن؛ إلى الرياض، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه.

ومن المنتظر أن تستمر زيارة الرئيس الكوري للمملكة يومين، يلتقي خلالهما ولي العهد، وعدداً من المسؤولين، ويحضر منتدى النمو المبتكر الذكي بين السعودية وكوريا الجنوبية.