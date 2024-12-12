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"فيسبوك" تختبر خاصية جديدة و"مثيرة".. "التعليقات السرية"

تختبرها حالياً على نطاق ضيق واعدة بتقديمها إلى كل المستخدمين

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تختبر حالياً خاصية جديدة "مثيرة" انتظرها عدد كبير من المستخدمين.
وأشار موقع "ذا نكست ويب" التكنولوجي إلى أن "فيسبوك" تختبر خاصية "التعليقات السرية" لكل المستخدمين.
وتسمح تلك الخاصية للمستخدمين تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة تعليقاته على مختلف ما ينشره بشكل مستقل عن كل منشور.
وتظهر تلك الخاصية من خلال شكل "قفل" على مربع التعليقات، من خلال النقر على واحد من 4 خيارات، وهي: "كاتب المنشور فقط"، و"الأصدقاء فقط"، و"صاحب المنشور وكاتب التعليق فقط"، و"الجميع".
وتختبر الشبكة حالياً تلك الخاصية على نطاق ضيق من المستخدمين، واعدة تقديمها إلى كل المستخدمين في وقت لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تختبر خاصية جديدة و"مثيرة".. "التعليقات السرية"
سبق

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تختبر حالياً خاصية جديدة "مثيرة" انتظرها عدد كبير من المستخدمين.
وأشار موقع "ذا نكست ويب" التكنولوجي إلى أن "فيسبوك" تختبر خاصية "التعليقات السرية" لكل المستخدمين.
وتسمح تلك الخاصية للمستخدمين تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة تعليقاته على مختلف ما ينشره بشكل مستقل عن كل منشور.
وتظهر تلك الخاصية من خلال شكل "قفل" على مربع التعليقات، من خلال النقر على واحد من 4 خيارات، وهي: "كاتب المنشور فقط"، و"الأصدقاء فقط"، و"صاحب المنشور وكاتب التعليق فقط"، و"الجميع".
وتختبر الشبكة حالياً تلك الخاصية على نطاق ضيق من المستخدمين، واعدة تقديمها إلى كل المستخدمين في وقت لاحق.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:33 PM

"فيسبوك" تختبر خاصية جديدة و"مثيرة".. "التعليقات السرية"

تختبرها حالياً على نطاق ضيق واعدة بتقديمها إلى كل المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تختبر حالياً خاصية جديدة "مثيرة" انتظرها عدد كبير من المستخدمين.
وأشار موقع "ذا نكست ويب" التكنولوجي إلى أن "فيسبوك" تختبر خاصية "التعليقات السرية" لكل المستخدمين.
وتسمح تلك الخاصية للمستخدمين تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة تعليقاته على مختلف ما ينشره بشكل مستقل عن كل منشور.
وتظهر تلك الخاصية من خلال شكل "قفل" على مربع التعليقات، من خلال النقر على واحد من 4 خيارات، وهي: "كاتب المنشور فقط"، و"الأصدقاء فقط"، و"صاحب المنشور وكاتب التعليق فقط"، و"الجميع".
وتختبر الشبكة حالياً تلك الخاصية على نطاق ضيق من المستخدمين، واعدة تقديمها إلى كل المستخدمين في وقت لاحق.

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