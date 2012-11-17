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الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب بصاروخ بالستي

يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب المحافظة

استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، مخيمًا للنازحين، عند أطراف محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر إعلامية يمنية: إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي مخيمًا يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب مأرب.

ولم تُشِر وسائل الإعلام، حتى اللحظة، إلى سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار مادية؛ جراء القصف الحوثي بصاروخ بالستي على مخيم للنازحين في مأرب.

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الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب بصاروخ بالستي
سبق

استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، مخيمًا للنازحين، عند أطراف محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر إعلامية يمنية: إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي مخيمًا يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب مأرب.

ولم تُشِر وسائل الإعلام، حتى اللحظة، إلى سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار مادية؛ جراء القصف الحوثي بصاروخ بالستي على مخيم للنازحين في مأرب.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:24 PM

الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب بصاروخ بالستي

يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب المحافظة

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فهد كاملي - الرياض
2
1,089

استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، مخيمًا للنازحين، عند أطراف محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر إعلامية يمنية: إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي مخيمًا يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب مأرب.

ولم تُشِر وسائل الإعلام، حتى اللحظة، إلى سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار مادية؛ جراء القصف الحوثي بصاروخ بالستي على مخيم للنازحين في مأرب.

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