الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب بصاروخ بالستي

يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب المحافظة

استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، مخيمًا للنازحين، عند أطراف محافظة مأرب بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر إعلامية يمنية: إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي مخيمًا يضم المئات من الأسر النازحة من مديريات جنوب مأرب.

ولم تُشِر وسائل الإعلام، حتى اللحظة، إلى سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار مادية؛ جراء القصف الحوثي بصاروخ بالستي على مخيم للنازحين في مأرب.