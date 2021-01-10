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شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين واستؤنفت اليوم الرحلة في المرحلة الخاصة السابعة

تفاعل حساب وزارة الرياضة على تويتر مع انطلاق المرحلة السابعة من رالي #داكار_السعودية 2021 اليوم؛ موضحًا أن الطبيعة الساحرة والمناظر الأخاذة تجعل من كل مرحلة في السباق مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف.

يُذكر أن يوم أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين وأفراد الفرق، واستؤنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومترًا؛ منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات متعرجة، ولن تكون القيادة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب؛ بل وتفادي الأعطال أيضًا؛ حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المساعدة من فِرَق المساعدة، وسيتعين على الدراجين والسائقين والملاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلت- بمفردهم.

وزارة الرياضة رالي داكار 2021

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف
سبق

تفاعل حساب وزارة الرياضة على تويتر مع انطلاق المرحلة السابعة من رالي #داكار_السعودية 2021 اليوم؛ موضحًا أن الطبيعة الساحرة والمناظر الأخاذة تجعل من كل مرحلة في السباق مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف.

يُذكر أن يوم أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين وأفراد الفرق، واستؤنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومترًا؛ منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات متعرجة، ولن تكون القيادة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب؛ بل وتفادي الأعطال أيضًا؛ حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المساعدة من فِرَق المساعدة، وسيتعين على الدراجين والسائقين والملاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلت- بمفردهم.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
02:10 PM

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين واستؤنفت اليوم الرحلة في المرحلة الخاصة السابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل حساب وزارة الرياضة على تويتر مع انطلاق المرحلة السابعة من رالي #داكار_السعودية 2021 اليوم؛ موضحًا أن الطبيعة الساحرة والمناظر الأخاذة تجعل من كل مرحلة في السباق مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف.

يُذكر أن يوم أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين وأفراد الفرق، واستؤنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومترًا؛ منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات متعرجة، ولن تكون القيادة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب؛ بل وتفادي الأعطال أيضًا؛ حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المساعدة من فِرَق المساعدة، وسيتعين على الدراجين والسائقين والملاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلت- بمفردهم.

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