النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جوازات الطائف يقلد "السميري" رتبة رئيس رقباء

قلّد مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني، بندر بن سعد السميري، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر رئيس رقباء "السميري" عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية، قائلاً إنها أكبر دافع له للتفاني في خدمة الدين والوطن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأمدّ في عمره ـ .

يُذكر أن "السميري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة جوازات الطائف، ويشغل منصب رئيس قسم نقل الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير جوازات الطائف يقلد "السميري" رتبة رئيس رقباء
سبق

قلّد مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني، بندر بن سعد السميري، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر رئيس رقباء "السميري" عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية، قائلاً إنها أكبر دافع له للتفاني في خدمة الدين والوطن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأمدّ في عمره ـ .

يُذكر أن "السميري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة جوازات الطائف، ويشغل منصب رئيس قسم نقل الخدمات.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
07:57 PM

مدير جوازات الطائف يقلد "السميري" رتبة رئيس رقباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
27

قلّد مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني، بندر بن سعد السميري، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر رئيس رقباء "السميري" عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية، قائلاً إنها أكبر دافع له للتفاني في خدمة الدين والوطن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأمدّ في عمره ـ .

يُذكر أن "السميري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة جوازات الطائف، ويشغل منصب رئيس قسم نقل الخدمات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,356
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,626
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,237
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,227

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة