الأمن العام يضيف خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

كذلك بين الأحياء داخل المدن في جميع مناطق المملكة ماعدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

أعلن الأمن العام، اليوم، إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي: https://tanaqul.ecloud.sa/login