هذه الدول هي الأرخص في تأجير السيارات.. والسعودية الأولى عربيًّا

يبلغ متوسط تأجير سيارة اقتصادية بالمملكة 35 ريالاً

كشف موقع "رينتال كارز"، الأكبر عالميًّا في تأجير السيارات؛ إذ يضم تسعة آلاف مكتب لإيجار السيارات في 180 دولة بالعالم، الذي قام برصد لآراء ثمانية ملايين راكب وسائح وزائر، قاموا بحجز سيارات في الدول كافة، عن أرخص الأماكن لاستئجار السيارات خلال الصيف.

عالميًّا، جاءت سلوفاكيا الأولى؛ إذ كانت تكلفة إيجار سيارة صغيرة أربعة ركاب هي 60 ريالاً سعوديًّا. وجاءت إسبانيا من بين أفضل 10 بلدان أيضًا؛ إذ يبلغ متوسط الأسعار نحو 100 ريال سعودي في اليوم الواحد، ثم فرنسا إذ يبلغ متوسط تكلفة استئجار السيارات الاقتصادية نحو 160 ريالاً في اليوم.

في حين تبلغ الأسعار في جنوب إفريقيا 100 ريال سعودي، وسلوفينيا 110 ريالات سعودية، وجزيرة مان بالمحيط الأطلسي 115 ريالاً سعوديًّا.

ووفقًا للترتيب العالمي، بناء على تقرير موقع صحيفة الديلي ميل البريطانية:

1- سلوفاكيا.

2- جنوب إفريقيا.

3- سلوفينيا.

4- جزيرة مان.

5- إسبانيا.

أما عربيا فتصدرت أسعار التأجير بالمملكة العربية السعودية الأرخص عربيًا؛ إذ يبلغ متوسط تأجير سيارة اقتصادية فئة 1600 سي سي 35 ريالاً سعوديًّا.