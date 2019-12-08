كيف يمكنك أن تستقبل أكثر من مكالمة في نفس الوقت على "واتساب"

تفعيل تلك الميزة عبر تحميل آخر تحديثات على "أندرويد" أو "آي أو إس"

يمكن الآن لمعظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" لأول مرة، استقبال أكثر من مكالمة في نفس الوقت.

وقال موقع "تيك لابس" التقني المتخصص إنه يمكن من الآن، وَفق آخر تحديثات "واتساب"، أن يستقبل المستخدم أكثرَ من مكالمة، حتى خلال تلقّيه اتصالًا من مستخدم آخر.

وبات متاحًا في التحديث الأخير على "واتساب"، خدمة "انتظار المكالمات"، التي طال انتظارها، والتي تسمح بورود مكالمة لك خلال إجرائك مكالمة على "واتساب"، ويُسمح لك بوضع المكالمة الحالية على وضع "الانتظار"، والرد على المكالمة الأخرى في حال كانت عاجلة أو أكثر أهمية.

وكان في السابق إذا حاول المستخدم الاتصال بأحد وكان يُجري في نفس الوقت مكالمة سواء صوتية أو مرئية؛ يظهر له المستخدم "مشغولًا"، ويتم قطع المكالمة، وتظهر للمستخدم الآخر في المكالمات الفائتة.

ولكن في التحديث الحالي؛ سيرنّ الهاتف، ويظهر تنبيه خلال إجرائك المكالمة على "واتساب" أن هناك اتصالًا آخر، ويمكنك إنهاء المكالمة وقبولها أو تعليق المكالمة بكل بساطة والرد على المكالمة الجديدة.

كيفية التفعيل

ويمكن تفعيل تلك الميزة على تطبيق "واتساب"، من خلال تحميل آخر تحديثات تطبيق التراسل على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والذي سيحمل إصدار "WhatsApp v2.19.352"، أو على نسخة "واتساب بزنس" بإصدار "WhatsApp Business v2.19.128".