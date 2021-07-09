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وزير الثقافة: منصة إعلامية ثقافية قريباً

وسط تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إطلاق منصة إعلامية ثقافية قريباً.

وقد لقيت التغريدة ترحيباً من المتابعين والإعلاميين والمثقفين حيث كتب الشاعر سلطان بن بتلاء الحاصل على المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي بلقب فارس القصيد "بالتوفيق والرفعة والتمكين دائماً".

ووصف راشد العقيل معد برامج في mbc إطلاق المنصة بأنها "خبر مبهج فعلاً"، وقال "كلي ثقة بأنها ستكون منصة رائدة ومميزة وترتقي لمستوى التطلّعات والطموحات".

وأكد ضيف الله الحربي كاتب رأي ومعد برامج بأننا "بحاجة لمثل هذه المنصة التي نأمل أن تحتوي الحراك الثقافي السعودي وتبرزه على خارطة الثقافة العالمية".

وتمنى أن تتاح للجميع، وأن تُعنى بالثقافة حقيقة لا شعاراً وأن تواكب التطورات التقنية الحالية وأن تكون منافسة لمنصات الإعلام الحالية لا تحت إدارتها ورعايتها.

وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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وزير الثقافة: منصة إعلامية ثقافية قريباً
سبق

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إطلاق منصة إعلامية ثقافية قريباً.

وقد لقيت التغريدة ترحيباً من المتابعين والإعلاميين والمثقفين حيث كتب الشاعر سلطان بن بتلاء الحاصل على المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي بلقب فارس القصيد "بالتوفيق والرفعة والتمكين دائماً".

ووصف راشد العقيل معد برامج في mbc إطلاق المنصة بأنها "خبر مبهج فعلاً"، وقال "كلي ثقة بأنها ستكون منصة رائدة ومميزة وترتقي لمستوى التطلّعات والطموحات".

وأكد ضيف الله الحربي كاتب رأي ومعد برامج بأننا "بحاجة لمثل هذه المنصة التي نأمل أن تحتوي الحراك الثقافي السعودي وتبرزه على خارطة الثقافة العالمية".

وتمنى أن تتاح للجميع، وأن تُعنى بالثقافة حقيقة لا شعاراً وأن تواكب التطورات التقنية الحالية وأن تكون منافسة لمنصات الإعلام الحالية لا تحت إدارتها ورعايتها.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
09:28 PM

وزير الثقافة: منصة إعلامية ثقافية قريباً

وسط تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
889

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود إطلاق منصة إعلامية ثقافية قريباً.

وقد لقيت التغريدة ترحيباً من المتابعين والإعلاميين والمثقفين حيث كتب الشاعر سلطان بن بتلاء الحاصل على المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي بلقب فارس القصيد "بالتوفيق والرفعة والتمكين دائماً".

ووصف راشد العقيل معد برامج في mbc إطلاق المنصة بأنها "خبر مبهج فعلاً"، وقال "كلي ثقة بأنها ستكون منصة رائدة ومميزة وترتقي لمستوى التطلّعات والطموحات".

وأكد ضيف الله الحربي كاتب رأي ومعد برامج بأننا "بحاجة لمثل هذه المنصة التي نأمل أن تحتوي الحراك الثقافي السعودي وتبرزه على خارطة الثقافة العالمية".

وتمنى أن تتاح للجميع، وأن تُعنى بالثقافة حقيقة لا شعاراً وأن تواكب التطورات التقنية الحالية وأن تكون منافسة لمنصات الإعلام الحالية لا تحت إدارتها ورعايتها.

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