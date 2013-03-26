النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمين تبوك يوجّه بالتحقيق في واقعة شاطئ حقل

شدّد على ضرورة الرفع بنتائج عمل اللجنة فوراً

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في واقعة

رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد يظهر فيها

قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي

والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور إطلاع أمين المنطقة المهندس

درويش بن علي آل محفوظ على "المقطع" فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً .

وأضاف: أمانة تبوك تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين تبوك يوجّه بالتحقيق في واقعة شاطئ حقل
سبق

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في واقعة

رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد يظهر فيها

قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي

والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور إطلاع أمين المنطقة المهندس

درويش بن علي آل محفوظ على "المقطع" فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً .

وأضاف: أمانة تبوك تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
04:35 PM

أمين تبوك يوجّه بالتحقيق في واقعة شاطئ حقل

شدّد على ضرورة الرفع بنتائج عمل اللجنة فوراً

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
5,899

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في واقعة

رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد يظهر فيها

قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي

والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور إطلاع أمين المنطقة المهندس

درويش بن علي آل محفوظ على "المقطع" فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً .

وأضاف: أمانة تبوك تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,527
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,590
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,822

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة