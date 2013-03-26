أمين تبوك يوجّه بالتحقيق في واقعة شاطئ حقل

شدّد على ضرورة الرفع بنتائج عمل اللجنة فوراً

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في واقعة

رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد يظهر فيها

قيام أحد عمال بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، ونظراً لما حملته تلك المشاهد في المقطع المرئي

والمتداول من تصرفات فردية وغير مقبولة، فإن إدارة العلاقات والإعلام بأمانة تبوك تود أن توضح بأنه فور إطلاع أمين المنطقة المهندس

درويش بن علي آل محفوظ على "المقطع" فقد وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً .

وأضاف: أمانة تبوك تؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.