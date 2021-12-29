في يوم واحد.. إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 200 ألف حالة

سجّلت فرنسا، اليوم، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتَي ألف.

وأفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأنه سُجِّلت 208 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.