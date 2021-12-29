النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم واحد.. إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 200 ألف حالة

سجّلت فرنسا، اليوم، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتَي ألف.

وأفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأنه سُجِّلت 208 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في يوم واحد.. إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 200 ألف حالة
سبق

سجّلت فرنسا، اليوم، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتَي ألف.

وأفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأنه سُجِّلت 208 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:01 PM

في يوم واحد.. إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 200 ألف حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
197

سجّلت فرنسا، اليوم، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتَي ألف.

وأفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأنه سُجِّلت 208 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة