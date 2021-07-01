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الموت يداهم ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط بدني

"أسمان" عُيّن قبل يومين قائدًا للواء "الناحال"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.

وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الموت يداهم ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط بدني
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.

وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:47 PM

الموت يداهم ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط بدني

"أسمان" عُيّن قبل يومين قائدًا للواء "الناحال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.

وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.

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