النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة "الشمالية": لا توجيه بإطلاق سراح متجاوزي الحدود بحثاً عن الفقع

أكدت أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الموقوفين ممن تجاوزوا حرم الحدود بحثاً عن الفقع "الكمأ".

وأكدت إمارة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو نقل المعلومات والأخبار الرسمية.

وأوضحت الإمارة أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية من خلال اللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة "الشمالية": لا توجيه بإطلاق سراح متجاوزي الحدود بحثاً عن الفقع
سبق

نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الموقوفين ممن تجاوزوا حرم الحدود بحثاً عن الفقع "الكمأ".

وأكدت إمارة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو نقل المعلومات والأخبار الرسمية.

وأوضحت الإمارة أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية من خلال اللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بالمنطقة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:10 PM

إمارة "الشمالية": لا توجيه بإطلاق سراح متجاوزي الحدود بحثاً عن الفقع

أكدت أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الحدود الشمالية
0
955

نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الموقوفين ممن تجاوزوا حرم الحدود بحثاً عن الفقع "الكمأ".

وأكدت إمارة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو نقل المعلومات والأخبار الرسمية.

وأوضحت الإمارة أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية من خلال اللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,662
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,347
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,579
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,509

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة