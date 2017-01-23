إمارة "الشمالية": لا توجيه بإطلاق سراح متجاوزي الحدود بحثاً عن الفقع

أكدت أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الموقوفين ممن تجاوزوا حرم الحدود بحثاً عن الفقع "الكمأ".

وأكدت إمارة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو نقل المعلومات والأخبار الرسمية.

وأوضحت الإمارة أن العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية من خلال اللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بالمنطقة.