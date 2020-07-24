النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس رابطة مربي الماشية لـ"سبق": غياب المناسبات سيمنع ارتفاع أسعار الأضاحي

قال إنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كلجم

توقع رئيس رابطة مربي الماشية في السعودية سعود الهفتاء، عدم حدوث ارتفاع مخيف في أسعار الأضاحي العام الحالي، موضحًا أنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كيلوجرامًا، موضحًا أن لجائحة كورونا دورًا في ذلك بسبب غياب المناسبات ومحدودية حج العام الحالي، لافتًا إلى أنه وحتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بقيت أسعار المواشي متماسكة.

وتفصيلاً، قال "الهفتاء" إن أسعار المواشي من قبل شهر رمضان كانت متماسكة، موضحًا أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف كان هناك انخفاض في أسعار المواشي.

وبيّن أنه في الأضحية أغلب الناس يبحثون عن الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الفئة معروف أنها مرتفعة حتى في السابق.

وأضاف: "أما الأضاحي من أوزان 35 إلى 30 كيلوجراما تتراوح أسعارها ما بين 1500 إلى ألف ريال"، متوقعًا عدم حدوث الارتفاع المتخوف منه.

وتابع:" في ظل أزمة كورونا اختفت المناسبات خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأيضًا محدودية حج هذا العام بسبب الجائحة حيث سيكون له دور في الاستقرار".

ورصدت "سبق" أسعار الأضاحي في عددٍ من الأسواق حيث وصلت إلى 1100 للأحجام الصغيرة والـ 1300 إلى 1400 و1500 للمتوسطة وأيضا الكبيرة نسبيًا.

وبحسب تقارير، فإن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت برنامجًا جديدًا؛ لتقديم الإعانات من خلال برنامج "أنعام"، الذي يهدف إلى تطوير ودعم صغار مُربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للوزارة يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مُربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.

أسعار المواشي أسعار الأضاحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس رابطة مربي الماشية لـ"سبق": غياب المناسبات سيمنع ارتفاع أسعار الأضاحي
سبق

توقع رئيس رابطة مربي الماشية في السعودية سعود الهفتاء، عدم حدوث ارتفاع مخيف في أسعار الأضاحي العام الحالي، موضحًا أنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كيلوجرامًا، موضحًا أن لجائحة كورونا دورًا في ذلك بسبب غياب المناسبات ومحدودية حج العام الحالي، لافتًا إلى أنه وحتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بقيت أسعار المواشي متماسكة.

وتفصيلاً، قال "الهفتاء" إن أسعار المواشي من قبل شهر رمضان كانت متماسكة، موضحًا أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف كان هناك انخفاض في أسعار المواشي.

وبيّن أنه في الأضحية أغلب الناس يبحثون عن الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الفئة معروف أنها مرتفعة حتى في السابق.

وأضاف: "أما الأضاحي من أوزان 35 إلى 30 كيلوجراما تتراوح أسعارها ما بين 1500 إلى ألف ريال"، متوقعًا عدم حدوث الارتفاع المتخوف منه.

وتابع:" في ظل أزمة كورونا اختفت المناسبات خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأيضًا محدودية حج هذا العام بسبب الجائحة حيث سيكون له دور في الاستقرار".

ورصدت "سبق" أسعار الأضاحي في عددٍ من الأسواق حيث وصلت إلى 1100 للأحجام الصغيرة والـ 1300 إلى 1400 و1500 للمتوسطة وأيضا الكبيرة نسبيًا.

وبحسب تقارير، فإن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت برنامجًا جديدًا؛ لتقديم الإعانات من خلال برنامج "أنعام"، الذي يهدف إلى تطوير ودعم صغار مُربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للوزارة يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مُربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:21 AM

رئيس رابطة مربي الماشية لـ"سبق": غياب المناسبات سيمنع ارتفاع أسعار الأضاحي

قال إنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كلجم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
7,064

توقع رئيس رابطة مربي الماشية في السعودية سعود الهفتاء، عدم حدوث ارتفاع مخيف في أسعار الأضاحي العام الحالي، موضحًا أنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كيلوجرامًا، موضحًا أن لجائحة كورونا دورًا في ذلك بسبب غياب المناسبات ومحدودية حج العام الحالي، لافتًا إلى أنه وحتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بقيت أسعار المواشي متماسكة.

وتفصيلاً، قال "الهفتاء" إن أسعار المواشي من قبل شهر رمضان كانت متماسكة، موضحًا أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف كان هناك انخفاض في أسعار المواشي.

وبيّن أنه في الأضحية أغلب الناس يبحثون عن الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الفئة معروف أنها مرتفعة حتى في السابق.

وأضاف: "أما الأضاحي من أوزان 35 إلى 30 كيلوجراما تتراوح أسعارها ما بين 1500 إلى ألف ريال"، متوقعًا عدم حدوث الارتفاع المتخوف منه.

وتابع:" في ظل أزمة كورونا اختفت المناسبات خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأيضًا محدودية حج هذا العام بسبب الجائحة حيث سيكون له دور في الاستقرار".

ورصدت "سبق" أسعار الأضاحي في عددٍ من الأسواق حيث وصلت إلى 1100 للأحجام الصغيرة والـ 1300 إلى 1400 و1500 للمتوسطة وأيضا الكبيرة نسبيًا.

وبحسب تقارير، فإن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت برنامجًا جديدًا؛ لتقديم الإعانات من خلال برنامج "أنعام"، الذي يهدف إلى تطوير ودعم صغار مُربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للوزارة يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مُربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,997
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,990
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,134

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة