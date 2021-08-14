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أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان

فيضانات وانزلاقات تربة.. و14 نهرًا خرجت عن مسارها

أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص بعد هطول أمطار غير مسبوقة أدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في غرب اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان ثلاثة.

وأعلنت السلطات أقصى درجة تأهب لإخلاء سبع مناطق، بينها منطقة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو، وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالى 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بواسطة قوارب نجاة في الشوارع، التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (منطقة فوكوكا)، فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة.

وبين مسؤولون أن 14 نهرًا خرجت عن مسارها وحدث 14 انهيار تربة، غالبيتها في الغرب.

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أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان
سبق

أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص بعد هطول أمطار غير مسبوقة أدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في غرب اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان ثلاثة.

وأعلنت السلطات أقصى درجة تأهب لإخلاء سبع مناطق، بينها منطقة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو، وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالى 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بواسطة قوارب نجاة في الشوارع، التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (منطقة فوكوكا)، فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة.

وبين مسؤولون أن 14 نهرًا خرجت عن مسارها وحدث 14 انهيار تربة، غالبيتها في الغرب.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:36 PM

أمطار غير مسبوقة تجلي أكثر من 2 مليون شخص في اليابان

فيضانات وانزلاقات تربة.. و14 نهرًا خرجت عن مسارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص بعد هطول أمطار غير مسبوقة أدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في غرب اليابان، اليوم (السبت)؛ مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان ثلاثة.

وأعلنت السلطات أقصى درجة تأهب لإخلاء سبع مناطق، بينها منطقة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو، وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالى 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بواسطة قوارب نجاة في الشوارع، التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (منطقة فوكوكا)، فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة.

وبين مسؤولون أن 14 نهرًا خرجت عن مسارها وحدث 14 انهيار تربة، غالبيتها في الغرب.

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