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القضايا الاقتصادية ثاني اهتمامات السعوديين على "تويتر".. فما هي الأولى؟

وفق استطلاع رأي شمل 1730 مواطنًا من مختلف المناطق

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1730) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال (%68) والنساء (%32).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 54% من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما ينشر في منصة تويتر، بينما 46% غير مستخدمين لـ"تويتر"، مع ملاحظة أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.

2. يرى غالبية المواطنين من مستخدمي "تويتر" أن تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية يعتبر (إيجابي) بنسبة بلغت 55%، بينما بلغت نسبة من يرون أنه تفاعل (محايد) 19%، أما من يرون أنه تفاعل (سلبي) فقد مثلت نسبتهم 11%. و14% لا يعلمون عن ذلك.

3. أظهرت النتائج أن السعوديين في منصة "تويتر" يهتمون أولاً بمتابعة (القضايا الاجتماعية) بنسبة بلغت 25%، ثم (القضايا الاقتصادية) بنسبة 18%، ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14%. يلي ذلك، القضايا التعليمية بنسبة 13%، والقضايا السياسية والدولية بنسبة 10%، وبرامج رؤية المملكة 2030 بنسبة 10%، ثم القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة بنسبة 5% لكل منها.

4. يلاحظ تنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في "تويتر"، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعةً بنسبة مثلت 28%، والحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القضايا الاقتصادية ثاني اهتمامات السعوديين على "تويتر".. فما هي الأولى؟
سبق

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1730) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال (%68) والنساء (%32).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 54% من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما ينشر في منصة تويتر، بينما 46% غير مستخدمين لـ"تويتر"، مع ملاحظة أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.

2. يرى غالبية المواطنين من مستخدمي "تويتر" أن تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية يعتبر (إيجابي) بنسبة بلغت 55%، بينما بلغت نسبة من يرون أنه تفاعل (محايد) 19%، أما من يرون أنه تفاعل (سلبي) فقد مثلت نسبتهم 11%. و14% لا يعلمون عن ذلك.

3. أظهرت النتائج أن السعوديين في منصة "تويتر" يهتمون أولاً بمتابعة (القضايا الاجتماعية) بنسبة بلغت 25%، ثم (القضايا الاقتصادية) بنسبة 18%، ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14%. يلي ذلك، القضايا التعليمية بنسبة 13%، والقضايا السياسية والدولية بنسبة 10%، وبرامج رؤية المملكة 2030 بنسبة 10%، ثم القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة بنسبة 5% لكل منها.

4. يلاحظ تنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في "تويتر"، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعةً بنسبة مثلت 28%، والحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:46 PM

القضايا الاقتصادية ثاني اهتمامات السعوديين على "تويتر".. فما هي الأولى؟

وفق استطلاع رأي شمل 1730 مواطنًا من مختلف المناطق

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عيسى الحربي - الرياض
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أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1730) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال (%68) والنساء (%32).

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 54% من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما ينشر في منصة تويتر، بينما 46% غير مستخدمين لـ"تويتر"، مع ملاحظة أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.

2. يرى غالبية المواطنين من مستخدمي "تويتر" أن تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية يعتبر (إيجابي) بنسبة بلغت 55%، بينما بلغت نسبة من يرون أنه تفاعل (محايد) 19%، أما من يرون أنه تفاعل (سلبي) فقد مثلت نسبتهم 11%. و14% لا يعلمون عن ذلك.

3. أظهرت النتائج أن السعوديين في منصة "تويتر" يهتمون أولاً بمتابعة (القضايا الاجتماعية) بنسبة بلغت 25%، ثم (القضايا الاقتصادية) بنسبة 18%، ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14%. يلي ذلك، القضايا التعليمية بنسبة 13%، والقضايا السياسية والدولية بنسبة 10%، وبرامج رؤية المملكة 2030 بنسبة 10%، ثم القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة بنسبة 5% لكل منها.

4. يلاحظ تنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في "تويتر"، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعةً بنسبة مثلت 28%، والحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.

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