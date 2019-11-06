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مَن يتظاهر سيُفصل.. تهديد مسجّل من مديرة لطلابها في لبنان

التعليم طالبت بإجراء تحقيق بشأن ما جاء في الرسالة الصوتية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تسجيل صوتي لمديرة مدرسة الراهبات المخلصات، الراهبة منى وازن؛ تُهدد فيه الطلاب بالطرد والحرمان من الشهادات الرسمية، في حال شاركوا بأي تظاهرة أو تحرك احتجاجي.

ويأتي ذلك بينما يغصّ دوار إيليا بصيدا بمئات المتظاهرين؛ دعمًا للحراك الشعبي الذي يعم مختلف المناطق اللبنانية.. وفيما قرر عدد كبير من طلاب صيدا والجوار التوافد إلى هذا التقاطع الذي بات رمزًا للانتفاضة الشعبية في المدن الجنوبية إلى جانب صور وكفر رمان والنبطية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تقول الراهبة في التسجيل الصوتي، الذي أثار موجة غضب واستنكار: "أي تلميذ أو تلميذة يشارك في الحراك؛ سيكون ذلك بمثابة اليوم الأخير له في المدرسة. راجعوا أفكاركم واعرفوا بأي مدرسة تتعلمون ولأي مدرسة تنتمون. أقول لكم للمرة الأخيرة انسوا هذه الأفكار؛ وإلا ستكون العواقب كبيرة جدًّا".

وتهديد مديرة المدرسة، الراهبة منى وازن، دفَع بوزير التربية "أكرم شهيب"، إلى إصدار بيان يؤكد فيه أنه لا يقبل أن تمارِس المؤسسات التربوية أي تسلّط أو إرغام على طلابها، إذا أردوا المشاركة في التظاهرات والتحركات الشعبية القائمة.

كما طلب "شهيب" من مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، إجراء تحقيق بشأن ما جاء في الرسالة الصوتية الراهبة منى وازن، إضافة إلى حوادث أخرى مشابهة.

من جانبه، استنكر أمين سر اتحاد الأهل ولجان وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، المحامي شريف سليمان، الأسلوبَ التهديدي السلطوي والبوليسي.

وقال سليمان: "ليس لائقًا أن يصدر هذا السلوك عن مديرة مؤسسة تربوية، وإن كانت الراهبة تُصِر على أخذ منحى سياسي في المدرسة وتُخَوِّف الناس، فلْتَعلم أننا جاهزون لمقاضاتها".

وبعد أن توالت الأصوات المنددة والمستنكرة، أصدرت المدرسة، الواقعة في منطقة عبرا بمدينة صيدا، توضيحًا قالت فيه إن "المدرسة تُعلن أنها ليست ضد أي تحرك يحدث في الشارع وهدفه إنهاء الفساد في البلاد".

وأشارت إلى أن "مشروعها التربوي إنما ينسجم مع أهداف الثورة الحاصلة في هذه الأيام. وتعلن أيضًا أن ما صدر عن رئيسة المدرسة في رسالة صوتية كان مُوَجّهًا إلى فئة من طلاب المدرسة ينوون المشاركة بالتظاهر انطلاقًا من المدرسة ومن دون علم ذويهم".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للراهبة منى وازن، مع وزراء ونواب في التيار الوطني الحر من بينهم وزير الخارجية جبران باسيل.

احتجاجات لبنان لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مَن يتظاهر سيُفصل.. تهديد مسجّل من مديرة لطلابها في لبنان
سبق

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تسجيل صوتي لمديرة مدرسة الراهبات المخلصات، الراهبة منى وازن؛ تُهدد فيه الطلاب بالطرد والحرمان من الشهادات الرسمية، في حال شاركوا بأي تظاهرة أو تحرك احتجاجي.

ويأتي ذلك بينما يغصّ دوار إيليا بصيدا بمئات المتظاهرين؛ دعمًا للحراك الشعبي الذي يعم مختلف المناطق اللبنانية.. وفيما قرر عدد كبير من طلاب صيدا والجوار التوافد إلى هذا التقاطع الذي بات رمزًا للانتفاضة الشعبية في المدن الجنوبية إلى جانب صور وكفر رمان والنبطية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تقول الراهبة في التسجيل الصوتي، الذي أثار موجة غضب واستنكار: "أي تلميذ أو تلميذة يشارك في الحراك؛ سيكون ذلك بمثابة اليوم الأخير له في المدرسة. راجعوا أفكاركم واعرفوا بأي مدرسة تتعلمون ولأي مدرسة تنتمون. أقول لكم للمرة الأخيرة انسوا هذه الأفكار؛ وإلا ستكون العواقب كبيرة جدًّا".

وتهديد مديرة المدرسة، الراهبة منى وازن، دفَع بوزير التربية "أكرم شهيب"، إلى إصدار بيان يؤكد فيه أنه لا يقبل أن تمارِس المؤسسات التربوية أي تسلّط أو إرغام على طلابها، إذا أردوا المشاركة في التظاهرات والتحركات الشعبية القائمة.

كما طلب "شهيب" من مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، إجراء تحقيق بشأن ما جاء في الرسالة الصوتية الراهبة منى وازن، إضافة إلى حوادث أخرى مشابهة.

من جانبه، استنكر أمين سر اتحاد الأهل ولجان وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، المحامي شريف سليمان، الأسلوبَ التهديدي السلطوي والبوليسي.

وقال سليمان: "ليس لائقًا أن يصدر هذا السلوك عن مديرة مؤسسة تربوية، وإن كانت الراهبة تُصِر على أخذ منحى سياسي في المدرسة وتُخَوِّف الناس، فلْتَعلم أننا جاهزون لمقاضاتها".

وبعد أن توالت الأصوات المنددة والمستنكرة، أصدرت المدرسة، الواقعة في منطقة عبرا بمدينة صيدا، توضيحًا قالت فيه إن "المدرسة تُعلن أنها ليست ضد أي تحرك يحدث في الشارع وهدفه إنهاء الفساد في البلاد".

وأشارت إلى أن "مشروعها التربوي إنما ينسجم مع أهداف الثورة الحاصلة في هذه الأيام. وتعلن أيضًا أن ما صدر عن رئيسة المدرسة في رسالة صوتية كان مُوَجّهًا إلى فئة من طلاب المدرسة ينوون المشاركة بالتظاهر انطلاقًا من المدرسة ومن دون علم ذويهم".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للراهبة منى وازن، مع وزراء ونواب في التيار الوطني الحر من بينهم وزير الخارجية جبران باسيل.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:20 AM

مَن يتظاهر سيُفصل.. تهديد مسجّل من مديرة لطلابها في لبنان

التعليم طالبت بإجراء تحقيق بشأن ما جاء في الرسالة الصوتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تسجيل صوتي لمديرة مدرسة الراهبات المخلصات، الراهبة منى وازن؛ تُهدد فيه الطلاب بالطرد والحرمان من الشهادات الرسمية، في حال شاركوا بأي تظاهرة أو تحرك احتجاجي.

ويأتي ذلك بينما يغصّ دوار إيليا بصيدا بمئات المتظاهرين؛ دعمًا للحراك الشعبي الذي يعم مختلف المناطق اللبنانية.. وفيما قرر عدد كبير من طلاب صيدا والجوار التوافد إلى هذا التقاطع الذي بات رمزًا للانتفاضة الشعبية في المدن الجنوبية إلى جانب صور وكفر رمان والنبطية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تقول الراهبة في التسجيل الصوتي، الذي أثار موجة غضب واستنكار: "أي تلميذ أو تلميذة يشارك في الحراك؛ سيكون ذلك بمثابة اليوم الأخير له في المدرسة. راجعوا أفكاركم واعرفوا بأي مدرسة تتعلمون ولأي مدرسة تنتمون. أقول لكم للمرة الأخيرة انسوا هذه الأفكار؛ وإلا ستكون العواقب كبيرة جدًّا".

وتهديد مديرة المدرسة، الراهبة منى وازن، دفَع بوزير التربية "أكرم شهيب"، إلى إصدار بيان يؤكد فيه أنه لا يقبل أن تمارِس المؤسسات التربوية أي تسلّط أو إرغام على طلابها، إذا أردوا المشاركة في التظاهرات والتحركات الشعبية القائمة.

كما طلب "شهيب" من مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، إجراء تحقيق بشأن ما جاء في الرسالة الصوتية الراهبة منى وازن، إضافة إلى حوادث أخرى مشابهة.

من جانبه، استنكر أمين سر اتحاد الأهل ولجان وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، المحامي شريف سليمان، الأسلوبَ التهديدي السلطوي والبوليسي.

وقال سليمان: "ليس لائقًا أن يصدر هذا السلوك عن مديرة مؤسسة تربوية، وإن كانت الراهبة تُصِر على أخذ منحى سياسي في المدرسة وتُخَوِّف الناس، فلْتَعلم أننا جاهزون لمقاضاتها".

وبعد أن توالت الأصوات المنددة والمستنكرة، أصدرت المدرسة، الواقعة في منطقة عبرا بمدينة صيدا، توضيحًا قالت فيه إن "المدرسة تُعلن أنها ليست ضد أي تحرك يحدث في الشارع وهدفه إنهاء الفساد في البلاد".

وأشارت إلى أن "مشروعها التربوي إنما ينسجم مع أهداف الثورة الحاصلة في هذه الأيام. وتعلن أيضًا أن ما صدر عن رئيسة المدرسة في رسالة صوتية كان مُوَجّهًا إلى فئة من طلاب المدرسة ينوون المشاركة بالتظاهر انطلاقًا من المدرسة ومن دون علم ذويهم".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للراهبة منى وازن، مع وزراء ونواب في التيار الوطني الحر من بينهم وزير الخارجية جبران باسيل.

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