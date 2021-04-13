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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر هنّأه فيه بحلول شهر رمضان

سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر هنّأه فيه بحلول شهر رمضان
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:17 PM

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر هنّأه فيه بحلول شهر رمضان

سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

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